'Municipio no puede evitar cobro de estacionamiento'

Ciudad Juárez— Ante el cobro de plaza Las Misiones, programado en enero próximo, el secretario del Ayuntamiento, Roberto Rentería Manqueros, aseguró que el Municipio ya no puede hacer nada para evitarlo.Agregó que hasta el momento es el único centro comercial que puede cobrar, luego de ampararse contra el Reglamento Municipal de Estacionamientos y contra la Ley estatal de Desarrollo Urbano.“No es que nosotros estemos de acuerdo o hayamos cambiado de idea en función de eso, nuestra postura sigue siendo defender las finanzas y el bolsillo de los juarenses, porque además consideramos en conciencia que el cobro de estacionamiento en ese tipo de comercios no es correcto”, manifestó.Dijo que en este caso existe una orden de la autoridad judicial, y no se puede impedir el cobro, por dos amparos que ganó la empresa.“No es una cuestión nuestra, es una cuestión de los tribunales, por lo que respecta a las demás plazas comerciales seguimos en la lucha y no hay ninguna otra plaza hasta el día de hoy que pueda tener la autorización para volver a cobrar”, afirmó Rentería.Por el cobro de estacionamiento, la plaza comercial Las Misiones tendrá una ganancia superior a los 30 millones de pesos por año, se informó.Fibra Shop, conglomerado propietario del centro comercial, detalla que anualmente el aparcamiento de la plaza “tiene una afluencia superior a los 3 millones de automóviles”.Al considerar que cada cliente pasa un promedio de dos horas dentro del lugar –según informó Artemio González, director de operaciones de Operadora de Estacionamientos SP– y el costo de 10 pesos por las primeras tres horas, el monto calculado asciende a 30 millones de pesos anuales que pagarán quienes acudan en auto.La empresa con sede en Hermosillo, Sonora indicó que cuando inicien los cobros se contará con 30 empleados encargados de efectuar los cobros. Posteriormente serán 15 las personas que quedarán en la plaza comercial, de acuerdo con González.

