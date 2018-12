Llaman a 'adoptar' familias juarenses

Ciudad Juárez- Al menos 50 familias de escasos recursos en el oriente de la ciudad faltan de tener un padrino para asegurarles una cena navideña el próximo 24 de diciembre, dio a conocer Iliana Domínguez, fundadora de la campaña “Adopta una Familia Ciudad Juárez”.Destacó que este año son aproximadamente 900 hogares a los que se busca beneficiar con juguetes para los niños, despensa y una comida especial sobre su mesa para celebrar y llevar la esperanza de la Nochebuena.Domínguez expuso que desde hace meses, el grupo conformado por 10 personas ha visitado las casas de los beneficiados para mostrar a quienes se anotan como padrinos las condiciones en las que viven, y en gran parte de los casos se toparon con refrigeradores vacíos.“Ahorita como ya falta una semana para Navidad, como que la gente ya no se anima tanto así como que a hacer el gasto, y ahora lo que estoy haciendo es pedir tamales, pollos rostizados, ensaladas de papa, sodas, juguetes, para no ver caritas tristes”, mencionó.Puntualizó que las familias faltantes son de las colonias Puerto Castillo, Haciendas de Santa Fe y Senderos de San Isidro.“Si no pueden adoptar a la familia pueden apoyarnos con tamales, pavos, jamones, pollos rostizados, estamos haciendo también la colecta de sodas, de ensaladas de papa, de coditos”, expresó.Pese a que desde el 2011 esta campaña se ha hecho cada año para llevar esta alegría a quienes menos tienen, puntualizó que un 10 por ciento de las familias al final se quedan sin padrinos porque de último minuto no asisten, razón por la que se previenen solicitando comida ya preparada.“Representa para nosotros sobre todo la felicidad y tranquilidad de que van a tener las personas el 24 de diciembre, algo qué cenar. Es la satisfacción de que ellos van a tener su cena navideña y eso de verdad que no se paga con nada”, dijo.La entrevistada también expuso que esta semana se han hecho planes de logística para el acomodo de las familias, quienes tendrán una cartulina de bienvenida para sus padrinos en el parque situado en la calle María Teresa Rojas, y una vez que arriben al sitio del encuentro caminarán hasta los domicilios para convivir.Si usted desea adoptar una familia o hacer el donativo de alimento, cobijas o juguetes, puede comunicarse al teléfono (656) 336-13-36, o a través de la página de Facebook Adopta una Familia-Cd Juárez. Iliana Domínguez. (Abril Salgado / El Diario)

