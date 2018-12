Rezago en juicios 'atora' la justicia

Ciudad Juárez— El Tribunal de Enjuiciamiento de Ciudad Juárez tiene pendiente de resolver 317 juicios orales, de acuerdo con datos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del Estado de Chihuahua.En la entidad se reportan 679 procesos suspendidos y casi la mitad de ellos corresponden a hechos sucedidos en esta frontera.Jueces consultados sobre el tema señalan que el principal motivo de la acumulación es que no se aprovechan las salidas alternas previstas en las primeras etapas del proceso penal, correspondientes al Tribunal de Control.Esto provoca que delitos de bajo impacto social como robos, violencia familiar, narcomenudeo e ilícitos de índole sexual sean turnados a los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento, cuando deberían arreglarse ante el juez de Control.En la dirección electrónica www.stj.gob.mx/transparencia se da a conocer que en el Distrito Judicial Bravos, con cabecera en Ciudad Juárez, de enero a septiembre de 2018 el Tribunal de Enjuiciamiento emitió 119 sentencias condenatorias y 59 absolutorias, mientras que dejó pendientes 317 juicios orales.Además se informa que los jueces que conforman el Tribunal de Enjuiciamiento sobreseyeron 27 causas penales y regresaron al Tribunal de Control 19 asuntos, para que los jueces de Control emitieran sentencia a través de la figura legal llamada procedimiento abreviado.Los delitos juzgados y pendientes corresponden a años anteriores al 2018.En todo el estado los jueces del Tribunal de Enjuiciamiento emitieron 269 sentencias condenatorias, 98 absolutorias, dictaron 71 sobreseimientos y regresaron 29 casos a jueces de Control. Además tienen pendientes 679 asuntos penales.Jueces que aceptaron hablar de tema a condición de reservar su identidad, porque no están autorizados para dar declaraciones a los medios de comunicación, señalaron que ha disminuido el número de asuntos pendientes de juzgar.Atribuyeron la saturación a que el sistema no opera de forma óptima en las etapas anteriores a que se dicte el auto de apertura a juicio oral.“Nos llegan muchos asuntos en donde vemos que no se aprovechan las salidas alternas previstas por la ley. El Tribunal Oral debería conocer de aquellos asuntos relevantes, de alto impacto, en los que el imputado no reconozca el hecho ni su responsabilidad”, afirmó un juez.Otra resolutora agregó: “Nos saturan con asuntos menores como robos, violencia familiar, muchas violaciones y otras conductas antijurídicas de índole sexual. También casos de contra la salud que deberían arreglarse ante el juez de Control, con salidas alternas previstas por la ley y factibles hasta antes de la celebración de las audiencias intermedias, pero eso no está ocurriendo”.El actual sistema de justicia penal prevé que los jueces de Control pueden sentenciar a través de los procedimientos abreviados.También pueden autorizar, a petición del Ministerio Público, los acuerdos reparatorios y las suspensiones del proceso condicionando a los sospechosos a una serie de requisitos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.