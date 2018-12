Ciudad Juárez— La Dirección General de Tránsito Municipal (DGTM) informó que en estas fechas decembrinas intensificará sus campañas de prevención y continuará sin variación con la colocación de puntos de revisión para la detección de conductores de alto riesgo.José Sánchez, vocero de Vialidad, indicó que no se trata de ninguna campaña de recaudación monetaria sino de garantizar la seguridad de la ciudadanía."Esta semana básicamente ya es más relajada en cuestión de escuelas, y la ciudad ya empieza a tener una dinámica diferente en cuanto al flujo vehicular. Entonces, de ahí surge la necesidad de hacer estas campañas de prevención", dijo el funcionario.Sánchez comentó que desde el pasado viernes comenzaron con campañas de prevención y aunó que la última se realizó en el Puente Internacional Santa Fe."La finalidad es hacer conciencia en los automovilistas, principalmente en los jóvenes que acuden a centros de diversión a pasarla bien", señaló.Además de las zonas cercanas a centros de diversión, las vialidades prioritarias de las campañas de prevención serán la avenida Tecnológico y la vialidad Paseo Triunfo de la República por el considerable número de automovilistas que las circulan diariamente, comentó Sánchez.Respecto a los puntos de revisión para la detección de conductores de alto riesgo, el funcionario dijo que "la intención es ayudar a los conductores a llegar con bien a sus casas (...) se harán de forma aleatoria y los puntos son variantes, no son fijos".A la ciudadanía dijo: "Consuman con moderación el alcohol. No mezclen el alcohol con el volante. Piensen en la seguridad de las demás personas. Es muy importante divertirse de manera responsable", puntualizó.

