Ciudad Juárez- El Comité de Inversiones del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua autorizó la primera obra pública a realizarse con recursos de la línea de crédito recibida desde diciembre de 2015.La obra consiste en la construcción de un puente en la intersección del bulevar Juan Pablo II y la avenida Tomás Fernández por 180 millones de pesos, indicó el director del fideicomiso, Sergio Madero Villanueva.En total, dicho comité concedió que se utilicen alrededor de 600 millones de pesos provenientes de ese empréstito para seis obras ya autorizadas, dio a conocer.De esos proyectos, cinco son para la infraestructura operacional de los puentes fronterizos, agregó.“Así está convenido, que salgan de la línea de crédito”, detalló.Dentro del paquete se contempla la inversión de 48 millones de pesos en la construcción de un centro de control de tráfico ubicado frente a las instalaciones del fideicomiso, indicó.Agregó que otros 12 millones se destinarán a la apertura de una plaza de cobro en el puente de Guadalupe; además de 140 millones para la construcción de un carril de acceso en la línea exprés del puente Lerdo y tres puentes que dan acceso al mismo puente de Guadalupe.Asimismo, una partida de 58 millones más para el sistema de control de tráfico del fideicomiso, precisó. Las licitaciones se lanzarán en el primer trimestre del año entrante, anotó.Hay que mencionar que el 21 de diciembre de 2015, el fideicomiso contrató dos créditos por 2 mil millones de pesos que se destinarían, entre otros rubros, a obra pública en Ciudad Juárez.De ese monto, 455 millones fueron usados para los gastos generados por el pago de la indemnización a la empresa Promofront por la terminación anticipada de la concesión, informó Madero.Aunque no se ha usado todavía, se han pagado 92.8 millones de pesos por intereses, que representan más del diez por ciento de los ingresos del organismo.El crédito disponible asciende actualmente a mil 500 millones de pesos, de los cuales 600 serán para las primeras obras ya autorizadas, y quedarán otros 900 millones disponibles, explicó.Otra inversión planteada pero que no ha sido autorizada por el comité de inversiones del fideicomiso para el año entrante es la de 80 millones para el Centro de Innovación y Tecnologías Avanzadas (CITA), aunque esta no saldrá de la línea de crédito, agregó.El funcionario estatal presentó un comparativo mensual de ingresos en el que, según destacó, se ha mantenido un incremento del cinco por ciento sostenido anual, “pese a que el flujo vehicular y de peatones y de carga se mantiene muy estable, y que las tarifas se mantienen desde 2015”.El sistema indica que hasta septiembre de este año ingresaron por concepto de peaje en los puentes 264 millones 669 mil 201 pesos con 18 centavos.Durante todo 2017, el fideicomiso reportó entradas por 340 millones 919 mil 297 pesos; mientras que en 2016 fueron 320 millones 804 mil 232 pesos con 88 centavos.El funcionario dijo sobre los proyectos de obra pública planteados para 2019, que serán autorizados por el comité de inversiones del fideicomiso en las primeras tres semanas de enero, aunque tampoco desglosó el plan completo.En la actualidad, durante el año, se han ejecutado 22 obras por las que se tienen avances, en la mayoría, de hasta un 85 por ciento, aseguró.

