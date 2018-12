Exhortan a aprovechar descuentos en predial

Ciudad Juárez— A14 días de que concluya el programa de descuento en los recargos del rezago en el impuesto predial, el Municipio, a través de la Dirección de Ingresos, exhorta a los contribuyentes morosos a aprovechar el beneficio.El titular de la dependencia, Óscar Castañeda Gaytán dijo que el Municipio colocó varios módulos por distintos sectores de la ciudad, con el propósito de acercar y al mismo tiempo brindar facilidades a las personas que trabajan y que no pueden acudir en horario de oficina.Indicó que la idea es que el contribuyente que no ha saldado su predial y que incluso cuenta con recargos, pueda ponerse al corriente, y de esta manera beneficiarse con el operativo de descuentos por pronto pago durante el 2019.El descuento que ahora se ofrece consiste en un 100 por ciento a quienes adeuden menos de 100 mil pesos; un 75 por ciento a quienes deban de 100 mil un pesos a 200 mil pesos, mientras que el 50 por ciento será para los deudores de 200 mil un pesos en delante.Castañeda Gaytán dijo que es importante no dejar pasar los días, ya que el 30 de diciembre concluye el beneficio.Expuso que existen cajas abiertas los fines de semana para que la ciudadanía tenga la oportunidad de acudir.Además de las cajas de la administración municipal, los pagos se pueden hacer en centros comerciales, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde.En el módulo San Lorenzo, Gran Patio Zaragoza, Las Torres, Plaza Juárez, Río Grande y Sendero, el sábado abren de 10 de la mañana a 3 de la tarde, se informó.• El 30 de diciembre concluye el beneficio• Existen cajas abiertas los fines de semana para que la ciudadanía tenga la oportunidad de acudir

