Chihuahua— El delegado federal, Juan Carlos Loera, declaró que el caso de los supuestos fraudes en contra de derechohabientes de Infonavit, quienes podrían perder sus casas en una maniobra en las que se han involucrado a distintos funcionarios, ya está entre los temas a revisar por el director general del instituto, Carlos Martínez, y adelantó que no habrá desalojos de familias.Enfatizó que el objetivo es que las casas abandonadas no se conviertan en un problema de seguridad, pero no sacar de sus casas a familias.Alrededor de 20 mil derechohabientes de Infonavit del estado de Chihuahua están en peligro de perder sus viviendas como consecuencia de juicios fraudulentos con la complicidad de magistrados y jueces de Nayarit, que afectaron a un total de 60 mil derechohabientes en siete entidadedes del país, según una investigación de las autoridades que turnaron ayer el caso a la PGR.Loera comentó que el director del Infonavit en su visita a Ciudad Juárez fue enterado de esta situación y que el tema está sobre su escritorio.El funcionario añadió que el Gobierno federal tiene el objetivo de proteger a las familias y que no serán desalojadas de sus casas. Añadió que la recuperación de casas abandonadas para que sean subastadas busca erradicar un problema de seguridad, y no afectar a personas que radican en esas viviendas.El próximo 5 de enero será realizado un foro que tendrá como objetivo visibilizar jugadas “fraudulentas” del Infonavit, dio a conocer la activista Victoria Caraveo.Lo anterior será en el auditorio del edificio de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre la avenida Insurgentes, de 9 de la mañana a 1 de la tarde.La activista señaló que en el foro se realizarán propuestas para la atención del problema de juicios fraudulentos que tuvieron complicidad de jueces y magistrados de Nayarit, además de que se firmarán compromisos por diputados federales para atender la situación.En entrevista, Caraveo señaló que existieron irregularidades en la manera en la que los expedientes de los juicios de adjudicación directa fueron realizados, ya que a pesar de tratarse de inmuebles locales los juicios fueron en otro estado y sin notificar a los propietarios.De 2012 a 2018, cerca de 15 mil casas en Juárez fueron recuperadas por el Infonavit a través de contratos fraudulentos realizados a nivel nacional, indicó la activista.El propósito del aparente fraude del Infonavit fue el de recuperar la viviendas para su posterior remate a compañías constructoras locales por la cantidad de 40 mil pesos por casa, sostuvo.

