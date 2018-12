Ciudad Juárez— Dos hombres acusados de haber cometido los delitos de secuestro exprés y robo en perjuicio de una persona que había recibido un pago superior a los 100 mil pesos, ayer fueron presentados ante un Tribunal de Control quien declaró legal el arresto.Los sospechosos son Gerardo Ortiz y Alejandro Moreno, a quienes se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de dos años contados a partir de ayer.Los hechos iniciaron aproximadamente a las 16:40 horas del jueves pasado cuando la víctima salió de un taller ubicado en el bulevar Manuel Gómez Morín a la altura de la calle Fidel Ávila, en donde había recibido 101 mil 500 pesos en efectivo como pago de un servicio de fletes, y fue interceptado por dos hombres.Los presuntos responsables se encontraban en el exterior del negocio, uno de ellos al parecer portaba un arma de fuego que utilizó para amagar a la víctima y subirla a su propio vehículo, así lo explicó un agente del Ministerio Público (MP) a un Tribunal de Control en una audiencia realizada ayer en la tercera sala de la “Ciudad Judicial”.Al rendir declaración ante el Ministerio Público (MP) la víctima, Adrián Ortega, señaló que al salir del negocio fue abordado por dos individuos y uno de ellos sacó una pistola que llevaba fajada a la cintura y le ordenó que subiera a un auto, un Pontiac Gran Prix de modelo 2005. Pero como una de las puertas posteriores no se podía abrir, uno de los ahora detenidos lo obligó a abordar por la puerta delantera del lado de copiloto y otro lo jaló hacía los asientos de atrás.La víctima fue golpeada para que entregara el dinero que portaba y al hacerlo lo bajaron del auto y huyeron del lugar, indicó el fiscal.La víctima caminó unas tres cuadras y fue auxiliada por una persona, esta le facilitó un celular para llamar al 911. En respuesta, agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) fueron enviados al lugar y minutos más tarde a unas cuadras del taller arrestaron a los presuntos responsables y al someterlos a una revisión al parecer les encontraron el dinero y un arma de fuego.Los policías también pusieron a la vista del ofendido a ambos hombres y él los reconoció como quienes minutos antes lo habían subido a la fuerza a un vehículo para despojarlo del dinero.Ayer el juez de Control Lorenzo Villar Chavarría declaró legal la detención, escuchó los datos de prueba recabados por la representación social en contra de Gerardo Ortiz y Alejandro Moreno.Ante la acusación, ambos arrestados decidieron no rendir declaración y el resolutor programó la audiencia de vinculación o no a proceso para el próximo viernes a las 12:00 horas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.