'Retan' homicidios a mesa de paz

Ciudad Juárez— Durante el pasado sábado y el domingo, una serie de homicidios violentos puso en jaque a las autoridades policiacas que conforman la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, que llevan dos semanas de reuniones buscando esquemas para el control de la incidencia delictiva, tiempo en el que se han registrado 65 homicidios dolosos en la ciudad.Los eventos, que se presentaron la noche del sábado y que se prolongaron hasta el domingo, sumaron ocho decesos, además del hallazgo de una cabeza humana en la colonia Toribio Ortega; no se reportaron detenidos como responsables de los incidentes.En las calles de Infonavit Juárez Nuevo un hombre murió asesinado a balazos la noche del sábado.Autoridades ministeriales se constituyeron en las calles Enrique Ledezma y Amador Ruiz, donde iniciaron las investigaciones luego del reporte de este asesinato, donde un hombre quedó tendido en la entrada de una vivienda.Casi simultáneamente las autoridades reportaron un cuerpo decapitado en el cruce de las calles Loreto y Guillermo Prieto Luján, en la colonia Fronteriza.Luego de acordonar el lugar donde vecinos atestiguaron ver el cuerpo del hombre sin cabeza, la extremidad cefálica se localizó a unos metros del cuerpo, por lo que personal forense de la Fiscalía General del Estado traslado los restos al Servicio Médico Forense.Poco antes de la media noche se reportó un nuevo homicidio donde un hombre no identificado fue asesinado con proyectiles de arma de fuego en el cruce de las calles Capitán Cristóbal Ruiz y Clavos de Plata en la colonia Manuel Clouthier, al suroriente de la Ciudad.En los primeros minutos de la madrugada de ayer otro incidente alertaba de la localización de dos cuerpos en la colonia El Papalote, cerca de la misma zona que el anterior.Las autoridades localizaron sobre la vía pública, en las calles Ejido Villa Luz y Ejido López Mateos, los bultos que contenían los cuerpos al parecer de dos hombres que fueron trasladados al Semefo para conocer las causas de muerte.En otro incidente de la madrugada un hombre y una mujer se localizaron sin vida dentro de un domicilio de las calles Desierto de Lut y bulevar Zaragoza en la colonia Parajes de Oriente.Peritos de la Fiscalía colectaron varios casquillos en la escena del crimen y las autoridades esperaban que ayer fueran reconocidos por familiares para iniciar las investigaciones con base en el entorno donde se desenvolvía esta pareja, según se dio a conocer.Ya para amanecer ayer, vecinos de las calles Noria y Barranco Azul, al surponiente, reportaron al 911 que una cabeza humana estaba tirada en ese cruce.El último crimen se registró ayer en la colonia 16 de Septiembre, en el norponiente dela ciudad, cuando el cuerpo de un hombre sin vida envuelto en una cobija fue localizado anoche en el cruce de las calles isla Hong Kong e Isla Irlanda.Los policías realizaron recorridos por la colonia y en las zonas cercanas, sin que hasta anoche se reporten detenciones.La autoridad no había proporcionado el nombre y edad de la víctima.

