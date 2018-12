'Tiene el Estado deuda social'

Ciudad Juárez— A ocho años del homicidio de la activista Marisela Escobedo Ortiz, el Estado tiene pendiente una cuenta muy grande con la sociedad y la familia de la activista porque no se estableció la autoría intelectual del atentado, cometido frente al Palacio de Gobierno de la Ciudad de Chihuahua, indicó el criminólogo Óscar Máynez Grijalva.Hasta ahora, continuó, prevalecen muchas dudas en torno si en realidad más gente intervino, lo que hasta ahora sigue sin determinarse.Escobedo Ortiz fue abatida la noche del 16 de diciembre del 2010, al parecer por José Enrique Jiménez Zavala “El Wicked”, quien fue asesinado dentro del penal de Aquiles Serdán cuando enfrentaba un proceso por el homicidio y que no recibió sentencia algunaEscobedo Ortiz fue una activista que exigió justicia por el homicidio de su hija Rubí Marisol Frayre Escobedo, asesinada en agosto del 2008 por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien fue declarado no culpable y liberado por un Tribunal en Juicio Oral, luego vuelto a juzgar y condenado, en ausencia, a 50 años de prisión.El hombre murió en un enfrentamiento contra militares en la localidad de Joaquín Amaro, Zacatecas, el 16 de noviembre del 2016. Al parecer trabajaba con una célula de “Los Zetas”.Para Máynez Grijalva, las fallas en el caso de Rubí Marisol fueron del Ministerio Público y no de los jueces que tuvieron en sus manos el caso.“El homicida de Rubí fue exonerado por tres jueces de forma unánime, no les quedó otra porque el expediente muy mal integrado, pero hubo una presión política muy grande, el gobernador ordenó a la Judicatura que los sancionara y los corrió”, recordó.La acción fue totalmente inconstitucional porque el Poder Ejecutivo se metió con el Judicial e incluso el Legislativo también presionó.Además, el caso de Rubí Marisol ocurrió en un momento de transición de justicia, no estaba el sistema preparado para este tipo de crímenes porque se requería una investigación de fondo y profesional para resolver el asesinato, lo que no ocurrió.Escobedo Ortiz ejerció un activismo importante, entonces hay que preguntarse a quién le interesaba que dejara de protestar.“Es donde no se ha resulto duda, tenemos que el homicida, que pueden dar información sobre la autoría intelectual, es asesinado, queda una cuenta pendiente muy grande del Estado con la sociedad y con la familia de Marisela porque no se llega al autor intelectual”, dijo.El presunto homicida de la activista, José Enrique Jiménez Zavala “El Wicked”, fue asesinado en su celda el 30 de diciembre del 2014, aunque de forma inicial se informó que había fallecido de un paro cardiaco fulminante, la versión cambió y se dio a conocer que en realidad fue estrangulado.Primero se dijo que Jiménez Zavala falleció a las 21:20 horas en su celda en el área de alta seguridad de Aquiles Serdán, un custodio que realizaba un recorrido por el área lo vio cuando se convulsionaba, pidió ayuda y lo llevaron al hospital del penal, donde murió.Sin embargo, personal de la Fiscalía en la Zona Centro aseguró después que el presunto asesino de “El Wicked” fue el interno juarense Jaime Noel Cuevas Baeza, con quien compartía celda.Otro interno, Jaime Noel Cuevas Baeza alias “El Jimmy”, declaró ante el Ministerio Público que: “...que encontrándose en su celda el día 30 de diciembre de 2014, en compañía de José Enrique Jiménez Zavala, alias ‘El Wicked’, tuvo una diferencia con él y al recordar que él lo delató por los hechos que es procesado, se molestó más y cuando vio distraído a Jiménez Zavala, le dio una patada en los testículos, luego “El Wicked” cayó arrodillado y fue en ese momento cuando empezó a estrangularlo y girarle la cabeza hacia los lados con toda su fuerza”.Jiménez Zavala todavía no recibía sentencia por el homicidio de Escobedo Ortiz cuando fue asesinado. A raíz del activismo de Marisela, en marzo del 2014, mediante un acuerdo emitido por el jefe del Ejecutivo estatal, el Centro de Justicia para las Mujeres de Ciudad Juárez fue bautizado con su nombre.El edificio se ubica en la calle Sanders y Ayuntamiento número 310, de la colonia Santa Rosa.