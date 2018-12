Ciudad Juárez— Mañana concluirá la campaña de donación de sangre “YO YA, ¿TÚ YA?, Suma vida, Suma Sonrisas” a beneficio del Hospital Infantil de Especialidades de Ciudad Juárez.De acuerdo con Frizia Sánchez, coordinadora del Comité de Relaciones Públicas del Club Rotario de Juárez Conecta, hace dos semanas lograron reunir 42 pintas en el Hospital Infantil, pero el Banco de Sangre Regional sigue recibiendo donadores.Por parte del club también se lograron alrededor de 35 pintas de sangre y aún continúan promoviendo la conciencia filantrópica de la donación, agregó Sánchez.La meta para cada evento realizado era de 50 pintas de sangre, pero como los donadores no dejan de acudir, aún no se contabiliza la totalidad de las bolsas, indicó Frizia Sánchez.La campaña se planeó para realizarla en tres etapas: primero se está llevando educación a los juarenses y empresarios para la labor altruista debido a que pretenden que estas acciones sean parte de la cultura de la gente”, comentó Sánchez.Como segunda etapa, se está invitando a la comunidad fronteriza a que done porque el banco de sangre en estas fechas requiere de mayor existencia del tejido.Y la tercera etapa consistió en realizar eventos para recaudar fondos para adquirir un refrigerador especial que permitirá que la sangre se mantenga en buen estado por un lapso de seis meses, agregó Sánchez.El costo de este aparato oscila en los 32 mil dólares, por lo que también se realizaron actividades extras pero hubo muy poca respuesta, por lo que están vendiendo boletos para una rifa de 10 mil pesos de cortesías dobles por parte de la industria restaurantera, refirió Sánchez.Los boletos se pueden adquirir por teléfono al (656) 4-36-96-05, o acudir el 18 de este mes en Soriana San Lorenzo.El martes será la última fecha para que concluya la campaña “YO YA, ¿TÚ YA?, Suma vida, Suma Sonrisas”, que se realizará en el centro comercial antes mencionado, desde las 8:00 de la mañana.

