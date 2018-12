Universitarios transforman vidas

Ciudad Juárez- Ángel apenas cumplía los 11 años cuando conoció a Jesús Venegas, estudiante de la licenciatura de Arquitectura en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).Integrante de la comunidad rarámuri asentada en esta frontera desde hace varios años, el menor tenía algunos problemas en la escuela primaria y se temía su deserción escolar, algo que afectaría su desarrollo y vida futura.Jesús llegó a esa comunidad como mentor del programa Peraj, que significa “flor” en hebreo, y conoció a Ángel; desde entonces este binomio mantiene una amistad estrecha que va mucho más allá del cumplimiento del servicio social que llevó al universitario a la zona poniente de la ciudad.“Peraj, adopta un amigo” tiene como objetivo general apoyar a niñas y niños de quinto y sexto grado de primaria inscritos en escuelas públicas, ubicadas en las comunidades con problemas de marginación, para desarrollar su potencial individual y social mediante el establecimiento de una relación significativa, además de prevenir la deserción escolar con un estudiante universitario que funge como tutor mientras presta su servicio social.En Ciudad Juárez la deserción escolar en el nivel básico mantiene a poco más de ocho mil adolescentes fuera de las aulas, ya sea porque los padres no están interesados en la formación de sus hijos o los conminan a trabajar para apoyar en el gasto familiar, dice Judith Soto Moreno, titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte.Jesús concluyó sus horas de servicio en aproximadamente 10 meses, sin embargo, la amistad entre él y Ángel prevalece y el resultado ha sido tan favorable que Jesús se convirtió en voluntario y apoya en la organización del programa, revela.“A mí me impactó mucho Peraj en la forma de ver la vida, de llevarme con las demás personas y de ser responsable. Estoy muy agradecido lo que hizo conmigo y con Ángel, gracias a Dios seguimos juntos, seguimos hablando y nos ayudamos el uno al otro”, dice el futuro arquitecto.Este programa que realiza la subdirección de Servicio Social y Acción Comunitaria, de la UACJ, tiene 11 años implementándose en Ciudad Juárez, cuando la máxima casa de estudios adoptó el sistema que nació hace 40 años en el Instituto Weizmann de Ciencias en Israel.Actualmente “Peraj” ha sido adoptado en 80 universidades del país y varios de los niños que contaron con un tutor universitario, ahora ya están inscritos como estudiantes de la UACJ dice Gabriela Acosta, subdirectora de Servicio Social y Acción Comunitaria.Para que una niña o un niño sean seleccionados para participar en “Peraj” deben contar con la autorización de sus padres.Los menores candidatos padecen de baja autoestima, han desertado de la escuela o tienen un bajo desempeño académico, además están inmersos en problemas de drogas, alcohol, violencia o delincuencia o les falta un proyecto de vida.El estudiante universitario debe ser alumno regular de los últimos semestres de la carrera, tener un promedio mínimo general de 8 y haber cubierto los créditos exigidos para la realización del servicio social.El binomio pasa por exámenes psicométricos. El alumno es capacitado para fungir como tutor, mientras que los padres del amigo adoptado son entrevistados y convencidos para que apoyen la nueva amistad de su hija o hijo.De esta manera la UACJ contribuye al bienestar de la comunidad, que se beneficia al evitar comportamientos y conductas negativas como deserción escolar, drogadicción, delincuencia y otros, explica Acosta, quien destaca que el problema de la deserción escolar en Juárez en multifactorial.Pero no sólo la Universidad trabaja para promover la educación.“En la ciudad existen organizaciones de la sociedad civil que impulsan programas educativos para rescatar a chicos desertores; en lo personal conozco dos programas que recomiendo mucho, uno es Centro de Asesoría y Promoción Juvenil A.C. (CASA) que dirige Teresa Almada Mireles y quien tiene una gran experiencia en el área de juventudes y siempre busca ofrecer a los muchachos en situación de riesgo algo atractivo para su vida”, expone Soto Moreno.CASA surgió en 1985 a través del trabajo pastoral juvenil ligado a las Comunidades Eclesiales de Base, especialmente de la zona poniente y para 1994 se constituyen como asociación civilActualmente son cinco centros en esta frontera: Central, Paulo Freire, UNO Tres, Kolping y Orientarte. También existe una sede en la capital de estado.En su portal digital CASA informa que en el área de educación contempla cuatro programas enfocados al crecimiento humano y la prevención de la deserción escolar de quinto y sexto de primaria, secundaria y bachillerato.El primer programa es Transición Primaria-Secundaria, dirigido a estudiantes en los últimos grados de la primaria.El segundo programa es Trayectorias adolescentes, que da continuidad al Programa de Transición; el tercero es Jóvenes de Prepa en los centros, mediante el cual brindan apoyo educativo y acompañamiento en los cinco centros estudiantes de bachillerato.Y el cuarto programa es “¡Jóvenes al cien! Alternativas y capacidades en Educación Medio Superior”, que se focaliza en el desarrollo y la prevención de la deserción escolar y la construcción de mejores ambientes escolares. CASA también ofrece el cursar la preparatoria con una carrera técnica en 18 meses; las preinscripciones concluyeron el mes pasado.Soto Moreno dijo que otro programa es el de Formación Juvenil ‘Desafío’, que realiza la Fundación Comunitaria de la Frontera Norte, A.C. (FCFNAC) creada desde el 2002, y que ofrece una capacitación técnica sin costo a jóvenes desde los 16 a los 29 años que hayan desertado de la escuela y tampoco labore.La Subsecretaria de Educación y deporte en la Zona Norte destacó que existen opciones para aquellas personas que desertaron de sus estudios, pero que desean retomarlos sin necesidad de acudir todos los días a un plantel.Para ellos existe el Sistema de Educación Abierta que ofrece el Colegio de Bachilleres.Además está el Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato del Estado de Chihuahua (SPAyT)( www.spaytchihuahua.gob.mx )Para las personas adultas interesadas en concluir su primaria y secundaria, Soto Moreno refiere que El Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (http://www.chihuahua.gob.mx/ichea) ofrece sus servicios gratis para que las personas jóvenes y adultas aprendan a leer, escribir, hacer cuentas y, además puedan obtener su certificado de primaria y/o secundaria.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.