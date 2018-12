Exhortan a no regalar mascotas esta temporada

Ciudad Juárez— Autoridades de Salud en el estado exhortaron a la población a no regalar mascotas esta Navidad.Datos presentados por el Centro Antirrábico, operado por la Secretaría de Salud estatal, indican que alrededor del 80 por ciento de las mascotas que se regalan en estas fechas decembrinas terminan en la calle.“Se realiza esta recomendación, ya que la mayoría de estas mascotas son abandonadas por sus dueños en el mes de abril, cuando los canes o gatos empiezan a crecer y las familias ya no los pueden cuidar”, expuso la dependencia en un comunicado.Se informó que alrededor del 90 por ciento de los perros capturados en vía pública tienen dueño; sin embargo, en la gran mayoría de los casos los animales no son reclamados y se les aplica la eutanasia.En promedio, el Centro Antirrábico captura alrededor de 80 perros semanales y de éstos sólo el 10 por ciento aproximadamente son reclamados, agregó.Señaló que es importante tomar en cuenta que regalar una mascota es un compromiso que se adquiere para asumirlo durante 10 a 14 años, que son los tiempos promedio de vida de un animal.“Por eso la situación se debe de hablar y evaluar dentro del núcleo familiar”, comentó el coordinador de Vectores, Rickettsia y Rabia de la Jurisdicción Sanitaria II, Juan José Martínez Pérez.Dijo que si se decide adquirir una mascota, hay que tomar en cuenta el tamaño, el tiempo disponible que se tiene para dedicarle, además del espacio, la raza, si padece alguna alergia y el gasto que implica.“Por tanto, es absolutamente imprescindible que se contemple de antemano que a la persona a la que se le va a regalar un animal desee tenerlo, va a cuidarlo y quererlo como se merece”, subrayó.“De ahí la importancia de que se evalúen estas consideraciones antes de adquirir una mascota”, anotó.La dependencia aseguró que se trata de hacer tomar conciencia en la población sobre la tenencia responsable de mascotas y de la adopción, por lo que puso a disposición el número del Centro Antirrábico, el 610-00-92, para aquellos interesados en adoptar.

