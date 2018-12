Ciudad Juárez— Cuatro trineos con renos, cada uno con su Santa Claus, están listos en la Plaza de Armas para que las familias se tomen la tradicional foto y no olviden la importancia de estar reunidos en esta temporada.Es el caso de Jerónimo Ortiz, quien hace 7 años llegó de Matías Romero, Oaxaca a Ciudad Juárez junto con su esposa y dos hijos.“Desde que era niño mi papá nos llevaba a una plaza para tomarnos una foto con el Santa, y yo quiero que mis hijos sigan la tradición de mi padre”, comentó Ortiz.Cada dos años llega a la zona Centro para tomarse una foto.A la tradicional fotografía se unió un sobrino y su cuñada quienes están de visita en esta ciudad, sin embargo, para que en la sala de la casa de la familia Ortiz en Oaxaca no falten los miembros de esa familia que están en esta ciudad se tomaron dos: una se la llevarán y la otra se quedará en el portarretrato del hogar de Jerónimo.Mientras los seis integrantes se preparan para posar y esperar el disparo de la cámara, otras familias observaron la decoración de los cuatro montajes para elegir en cuál posarían sus hijos.María Iris Rodríguez buscó al Papá Noel que más les gustó a sus dos hijos. Desde que nació Ernesto, de 8 años, ella no deja de visitar en estas fechas decembrinas la Catedral y la Plaza de Armas.“Desde el primer año en que nació lo traje aquí para que conociera a Santa Claus, yo lo quise hacer para que él tenga un buen recuerdo y nadie le quite su inocencia”, refirió Rodríguez.Para ella tomarse una foto con Santa es una forma de mantener vivía la ilusión de que sus hijos recibirán un regalo por su buen comportamiento durante todo el año.Además de la fotografía navideña, su hijo mayor cada año aprovecha para llevarle una flor a la Virgen de Guadalupe debido a que su madre hizo una manda cuando estuvo embarazada y presentó algunas complicaciones.José Hugo Martínez Delgado, quien es un Santa que ofrecía a los visitantes de la Catedral una foto para las memorias familiares, dijo que los niños llegan con alegría cuando las familias ven a los trineos, los renos y toda la decoración, pero al ver al señor de la barba blanca la emoción se la transmiten también a ellos.“Los niños siempre se ilusionan con la foto si los papás les inculcan el espíritu navideño, porque los niños quieren tomarse la foto y a veces los padres no quieren, y ellos se quedan con esas ganas”, comentó Martínez.

