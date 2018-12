Ciudad Juárez— Al menos tres sentencias absolutorias se han emitido en el último mes por parte jueces del Tribunal de Enjuiciamiento quienes durante años se desempeñaron como defensores públicos penales y actualmente cubren interinatos. Al parecer estos resolutores no juzgan con perspectiva de género al determinar no darles crédito a las víctimas, señalaron agentes del Ministerio Público (MP).Todos los casos son relativos a delitos de índole sexual, dos presuntamente cometidos en contra de niñas y otro en perjuicio de una mujer.Uno de los fallos corresponde al juicio oral número 280/18 emitido por la jueza Alma Delia Nájera Sáenz.Ese proceso se siguió en contra de Ramiro Esquivel Morales. En la acusación formulada por una agente del MP adscrita a la Fiscalía de Género se estableció que los días 9 y 10 de junio del 2015 esta persona violó a su hijastra de ocho años de edad.De acuerdo con la acusación, la primera agresión sucedió en el interior de un automóvil estacionado cerca del Hospital de la Familia cuando Esquivel cometió la violación y el segundo ataque ocurrió en una casa ubicada en la colonia Lucio Cabañas, el 10 de junio.La víctima, de identidad protegida, fue presentada a declarar ante la jueza Nájera Sáenz y a preguntas de la fiscal narró que el día en que nació su hermanito, el 9 de junio del 2015, ella y Esquivel Morales iban a ir a cenar pero en él decidió quedarse en el carro y la atacó sexualmente para luego amenazarla diciéndole que si decía lo sucedido le iba a quitar a su hermano recién nacido.El 14 de febrero del 2017, cuando en clases se tocaba el tema del amor y la amistad, la víctima no aguato más y le confesó a su maestra los hechos. A su vez la maestra habló con la madre de la niña y le aviso.Tanto la mamá como la víctima comparecieron ante la jueza Nájera para narrar cómo se enteraron de las presuntas violaciones y la fiscal también incorporó a juicio el acta de nacimiento del hermanito de la afectada y por lectura la declaración de la abuelita de la menor, quien estaba bañándose cuando al parecer ocurrió la segunda violación.La defensa le alegó a la jueza que en el informe médico no había datos de una violación y que al momento de hablar con la maestra la víctima había descripto un abuso sexual no una violación.El jueves pasado al emitir el fallo absolutorio, a favor de Esquivel Morales, la titular del Tribunal de Enjuiciamiento unitario no le dio valor a las versiones de la víctima, ni a dichos de la madre, la maestra y la abuelita de la ofendida e indicó que el MP debió acusar por abuso sexual y no por violación; dictó el fallo absolutorio y ordenó poner en libertad a Esquivel.“Desgraciadamente la niña y la mamá ahora están en riesgo, él a volver a acercar a ellas para tratar de ver al otro niño. Es frustrante, la niña ya había sanado y ahora volverá a tenerlo a la vista y eso le puede generar pánico. Vamos a interponer el recurso de apelación pero él ya se encuentra en libertad”, señaló un agente del MP.En el juicio oral número 256/17, también la jueza Rosa Amelia Baylón dictó fallo absolutorio a favor de Leo García Carbajal por el ilícito de violación y un veredicto condenatorio por violencia familiar. Por lo que él quedó en libertad.En la denuncia penal presentada por la víctima, la mujer señaló que García Carbajal la prostituía y de forma constante la golpeada. Además la afectada refirió que 7 de marzo del 2016, él llego a la vivienda familiar ubicada en la colonia Villa Hermosa y después de revisarle el área íntima para ver si no había estado con otro hombre, la sometió de ambas manos para que no pudiera defenderse y la violó. Luego se retiró del lugar.Sin embargo, la jueza Baylón consideró que sólo estaba probado el delito de violencia familiar y que el acto sexual había sido consentido, como parte de una reconciliación marital. Para luego modificar la medida cautelar de prisión preventiva y ordenar la libertad de García Carbajal.En otro juicio oral, el resolutor Fernando Corral Soto encontró inocente a Urbano González Valdez por el delito de abuso sexual presuntamente cometido en perjuicio de su nieta de cuatro años de edad.Los hechos presuntamente sucedieron el 30 de mayo del 2017 cuando la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- se quedó en la casa de González, quien es su abuelo materno, mientras su madre acudía a una consulta médica en el IMSS.Ese día cuando la madre regresó a la vivienda, la niña le dijo que su abuelo Urbano le había tocado el área vaginal y le reclamó el hecho de que la hubiera dejado en esa vivienda.En el juicio oral presidido por el juez Corral, la víctima también señaló a Urbano González como su agresor. Pero madre de la menor le indicó al Tribunal que había recordado que ese 30 de mayo su padre había estado en una carne asada y que la persona que le hizo tocamientos inapropiados a su hija fue su suegro, quien es invidente.Al final el resolutor determinó darle valor a la declaración de la madre de la víctima e hija del procesado y dictó un fallo absolutorio a Urbano González.“Las revisiones médicas a las víctimas de por sí ya son vejatorias y vienen a los juicios orales a recordar lo sucedido y a someterse a los contrainterrogatorios y los jueces no les creen. Pensamos que es una situación grave, porque en la mayoría de los casos se trata de niñas”, expuso otra agente del MP.Datos periodísticos señalan que Nájera Sáenz, Baylón y Corral Soto laboraban para la Defensoría Pública Penal y actualmente cubren interinatos en el Tribunal de Enjuiciamiento. En el caso de Corral, fue electo como juez de primera instancia con carácter de ratificado en el concurso de oposición llevado a cabo por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado.