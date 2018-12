Cobra monóxido primeras vidas

Ciudad Juárez- Una pareja murió ayer en la madrugada al inhalar gas de un calentón que dejó encendido en la recámara de una casa en el fraccionamiento El Mezquital.Hasta las calles Alpiste y Anís llegaron policías del Distrito Valle para confirmar el deceso de la pareja.El hermano de una de las víctimas acudió al domicilio porque no le contestaba el teléfono celular y los encontró sin vida en la recámara.Un pequeño calentón estaba a un lado de la cama y aparentemente fue el gas de ese equipo el que los intoxicó, señaló un agente preventivo.Familiares de los fallecidos llegaron al lugar tras enterarse del hecho.La vivienda quedó a cargo de los peritos de la Fiscalía del Estado.Estas son las primeras víctimas de la temporada de frío de 2018.En tanto, para evitar accidentes ocasionados por los calentones de gas, la Dirección de Protección Civil recomendó apagar el calentón o los aparatos que se utilizan para climatizar el hogar antes de irse a dormir.Efrén Matamoros Barraza, titular de la dependencia, comentó que es mejor cobijarse bien que dejar los aparatos encendidos debido a que pueden fallar durante la noche.Agregó que si durante el día se tienen encendidos se debe estar pendiente de que no haya olor a gas y hay que revisar con enjabonadura que no tengan ninguna fuga.También hay que dejar de 12 a 15 centímetros de aberturas en las ventanas para que haya reposición de oxígeno, indicó el director de la dependencia.Además, hay que evitar poner plásticos o cualquier tipo de material en las puertas y ventanas porque ese hermetismo no permite la oxigenación del hogar, dijo Matamoros Barraza.Los calentones tampoco deben estar cerca de las cortinas, sillones, muebles de madera o de cualquier cosa que pueda provocar un incendio, expuso el director de Protección Civil.Recomendó a la ciudadanía acudir al Departamento de Bomberos para que revise el calentón, y en caso de alguna falla se les avisará para que lo lleven con un técnico.El funcionario refirió que lamentablemente los accidentes ocurren porque no se toman las medidas básicas y desafortunadamente ocurren tragedias como las que se presentó la mañana de ayer, en donde dos personas fallecieron aparentemente porque al dejar cerrada de manera hermética su vivienda, el gas se acumuló. (D. Domínguez / V. Domínguez / El Diario)• Apagar el calentón antes de ir a dormir• Verificar que no existan fugas de gas o leña encendida• Mantener abierta una rendija entre 10 y 12 centímetros• Colocar los cilindros de gas afuera de la vivienda• No tener aparatos cerca de cortinas u objetos inflamables• Usar suficientes cobijas para dormir• En calentones de leña, colocar tiro de monóxido hacia afuera• De ser posible colocar un detector de humo• Ante riesgo o fuga evacuar la casa y llamar al 911 [email protected] ón.com.diario.mx

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.