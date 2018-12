Ciudad Juárez- Elementos de la Policía Federal (PF) y empleados de Comercio Municipal retiraron ayer a vendedores ambulantes del Puente Internacional Córdova-Américas.Cerca de las 12:30 del mediodía, 7 funcionarios de Comercio y 2 oficiales de la PF se apostaron en la joroba del cruce internacional para decomisar productos artesanales.“A nosotros nos agarraron más pronto y se van a justificar con eso. Los otros (vendedores) los vieron y se fueron. Es la primera vez que vengo desde hace dos meses y todavía no pudimos ni siquiera dar una vuelta y nos quitaron todo. Se me hace injusto, como nos vieron que nosotros teníamos los productos a la mano nos lo quitaron”, indicó un comerciante que solicitó no revelar su identidad por razones de seguridad.Varias personas procedentes de otras entidades narraron lo que vivieron en el cruce internacional.“Nosotros somos originarios de Oaxaca pero vivimos en Puerto Anapra. Fuimos a visitar nuestras tierras, apenas llegamos y venimos a echarle ganas otra vez. Fue el primer día y nos tocó esto. Mire los productos que lleva (el funcionario de Comercio)”Al hombre le fueron decomisados, según dijo, 10 morrales con un valor de 200 pesos cada uno. Un total de 2 mil pesos en mercancía a los que se suman algunas canastas de palma de las cuales “el precio varía”.“Imagínese. Es lo único que traemos. Nos vamos a tener que esperar hasta el lunes…”, indicó con notable tristeza y angustia en el rostro. Además, dijo desconocer si deberá pagar una multa o cómo hará para conseguir el ingreso luego de lo acontecido.A su vez, personal de Comercio en el sitio indicó a este medio que lo decomisado les será devuelto luego de pagar una multa por vender en un área federal.Mientras lo anterior ocurría, otros vendedores optaron por retirarse del sitio al tiempo que algunos de los copilotos de los guiadores que se dirigían a la vecina ciudad, desde los automóviles, tomaron video de los hechos con sus teléfonos celulares.

