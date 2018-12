Piden donadores de sangre para ayudar a José Martín

Ciudad Juárez— Solicitan a la comunidad el apoyo para donar sangre a nombre de José Martín Hernández, que se encuentra internado en el Hospital General en el área de terapia intensiva.José Martín necesita 15 donadores de sangre, de cualquier tipo, para que se le pueda realizar una operación.Los interesados favor de llamar al 6-205-727 para agendar la cita en el Banco de Sangre Regional. Las instalaciones se encuentran en la calles Montes Uruales y Sierra de Juárez 5725 en la colonia La Cuesta.Además se tienen que cumplir con algunos requisitos para poder donar como:• Ser mayor de 18 años y menor de 65• Pesar más de 50 kilos• No ser diabético• Tener un ayuno mayor de 4 horas• Consumir fruta en la cantidad deseada y líquidos antes de donar• No padecer alta o baja presión o enfermedades del corazón• No haber padecido hepatitis o haber estado con personas enfermas de hepatitis en el úlitmo mes• No haber padecido en los últimos quince días gripe, infecciones estomacales o estar tomando medicamento• No estar tatuado• No haber padecido enfermedades de transmisión sexual (sífilis, gonorrea)• No tener ningún tipo de alergía al momento de ir a donar sangre• No haber donado plasma en Estados Unidos• Haber dormido mínimo 6 horas antes de la donación• No haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas• No haber recibido ninguna vacuna en el último mes (antitetánica), y en el último año la de hepatitis o antirrábica• No estar embarazada o menstruando• No haber recibido ningún tratamiento dental en las últimas dos semanas• Es necesario presentar una credencial con su fotografía la cual tenga su fecha de nacimiento