Enfrentan problema de faltas escolares

Ciudad Juárez- La escuela primaria 8 de Mayo, ubicada en la colonia Miguel Hidalgo, enfrenta un serio problema: la ausencias escolares en todos sus niveles.Maestras reportan prolongadas faltas de sus estudiantes, lo que ya es motivo de análisis por parte de la directiva escolar para buscar una solución al conflicto.La escuela tiene el reporte de que un sólo alumno ya acumuló 22 faltas desde el inicio del periodo escolar y de no existir una justificación médica o legal, esta ausencia puede considerarse hasta una omisión de cuidados contra el niño, al ser vulnerado su derecho a la educación, establecido en la Constitución Política y el artículo 16 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y adolescentes del Estado de Chihuahua.“El derecho a recibir educación integral se orientará al desarrollo de la personalidad, aptitudes, habilidades, capacidades físicas y mentales hasta el máximo de sus potencialidades, además del pensamiento autónomo, crítico y creativo que posibilite una mejor calidad de vida”, cita la ley estatal.“En muchos casos los menores están al cuidado de los abuelos que, tal vez, no estén en condiciones físicas de traer a los niños hasta el plantel y optan por dejarlos en su casa”, expuso José Guadalupe Roque Hernández, director de la escuela ubicada en las calles Tepeyac y Argentina.El mentor explicó que el acuerdo de evaluación 12/05/18 en su artículo 12 establecen las nuevas normas generales para la evaluación de los aprendizajes esperados, acreditación, regularización, promoción y certificación de los educandos de la educación básica.“En el Artículo 12 indica que el alumno acreditará cada grado escolar con, al menos el 80 por ciento de asistencia. Entendemos que los niños se puedan enfermar, pero la familia tiene la responsabilidad de llevarlo al doctor y pedirle al médico un justificante o advertir en una receta que el menor requiere reposo y determinar los días. No llevarlo al doctor y automedicarle es negarle a la niña o niño su derecho al acceso a la salud”, planteó el docente.Según el nuevo acuerdo sobre la evaluación en educación básica, el propósito es ofrecer al docente los elementos que favorezcan la evaluación de los aprendizajes esperados a fin de que los docentes realicen dicha tarea en beneficio del aprendizaje de los alumnos y de su práctica pedagógica.Expuso que en muchos casos los abuelos están a cargo de sus nietos pero no pueden acompañarlos a la escuela, por lo que prefieren no enviarlo a estudiar.Por eso serán las madres y padres quienes deberán asumir su responsabilidad y garantizar la presencia de los niños en su salón de clase en el horario previamente establecido, planteó el maestro. (Luz del Carmen Sosa / El Diario)

