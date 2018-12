Ciudad Juárez- Agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) entrevistaron a 10 delegados panistas que viven en la zona donde ocurrió el homicidio de Hiram Contreras Herrera, informó el presidente del Comité local del PAN, Enrique Torres Valadez.Adelantó que la corporación solicitó una lista al Partido Acción Nacional de los delegados que habitan en el fraccionamiento Hacienda de las Torres y sus alrededores, a quienes el político estaría visitando el pasado 7 de diciembre, día del crimen, de acuerdo con una línea de investigación.Por lo menos una persona confirmó haberse reunido con Contreras Herrera ese día, dijo Torres Valadez.“Fue una confusión… él andaba perdido, siempre se perdía y dio varias vueltas por el mismo sector. Estaba buscando delegados para que lo apoyaran; sólo eso encontró la Policía en el carro, cartas del PAN donde invitaba a la gente a votar por él”, comentó en días pasados Xóchitl Contreras, hermana de la víctima.Hiram fue atacado a balazos por cuatro hombres que viajaban en una camioneta GMC negra, quienes le dieron alcance en las calles Lucero y Ramón Rayón.El sector es parte del Distrito 09 local donde viven 10 delegados del PAN, explicó ayer el líder panista.Sobre las declaraciones del excompañero de fórmula de Contreras, Héctor Hernández, que asegura que Hiram recibió amenazas de muerte a través de llamadas telefónicas, Torres Valadez exigió que “si tiene información relacionada al homicidio la diga ante la autoridad”.“El que afirma tiene que probar”, agregó el líder panista y consideró que la declaración de Hernández “preocupa en caso de ser cierta, pero sin probarla sólo se empaña el proceso interno del partido”.Aseguró que, al margen de lo que la corporación investigadora determine en el caso de homicidio, “no se trata de un crimen político. Queremos pensar que se trató de una confusión”, insistió.Torres Valadez informó que Hernández no se ha comunicado con integrantes del Comité. “No nos ha dicho nada, no ha platicado con nosotros”, dijo.Hernández, quien fue regidor en la administración municipal 2010-2013, era compañero de fórmula en la planilla registrada por Contreras para contender por la dirigencia local del PAN.Ayer se trató de contactar al fiscal en la Zona Norte, Jorge Nava López, pero no contestó los mensajes. (Pavel Juárez / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.