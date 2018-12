Incumple Estado sentencia por campo algodonero

Ciudad Juárez- A 17 años del caso del “campo algodonero”, están en proceso de cumplimiento seis de las 14 sentencias que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos impuso en 2009 en contra del Estado mexicano, dio a conocer Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), aunque “por motivo de tiempo” no mencionó cuáles son.González Pérez se negó a hablar con la prensa respecto a ese y otros temas en el foro Avances y Perspectivas del Cumplimiento de la Convención Belém Do Pará realizado la mañana de ayer en un hotel de la ciudad.La intención del evento fue visibilizar la situación actual de los diversos entes públicos en la protección a los derechos humanos de las mujeres. Asistieron funcionarios de los tres niveles de gobierno así como madres de mujeres víctimas de desaparición.“Ya declaré, ya, ya declaré, ya declaré todo lo que tenía. Créanmelo, si no van a decir que yo nada más agarro el micrófono y no lo suelto. Usted lo va a entender, pero otros compañeros (funcionarios) van a decirme”, dijo González Pérez a pesar de no haber profundizado en los temas y enfocar la mayor parte de sus comentarios en la realización del evento.— ¿Y la ciudadanía qué le va a decir?— “Ya declaré todo, se los juro”, indicó antes de dar la espalda a los medios para saludar al gobernador Javier Corral.A su vez, el mandatario indicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) logró –en lo que va de su gobierno– 493 sentencias por delitos de género, a la par que judicializó por el mismo delito 2 mil 322 carpetas, de las cuales mil 251 lograron vinculaciones a proceso.“Esta es una de las fiscalías que tiene la más alta tasa en la localización de mujeres y niñas. (Tiene) 96 por ciento de efectividad en la localización y ha desplegado 2 mil 742 órdenes de protección, que son mecanismos de protección precisamente en caso de violencia contra las mujeres, y por supuesto mantenemos una permanente función sobre los mecanismos de localización del Protocolo Alba y la Alerta Amber”, indicó Corral.“Estamos implementando la campaña Ayúdanos a Encontrarlas en la que se exhorta a la sociedad a brindar información a la autoridad de mujeres y niñas desaparecidas y hacemos hincapié en la búsqueda en vida. Tenemos colaboración en la implementación del programa Siempre Presentes, que es un plan de atención especializada para prevenir la violencia de género, ausencias y trata de personas”, agregó.Asimismo, el mandatario estatal comentó que también se tiene un programa de capacitación dirigido a directores de escuelas en el tema de prevención del abuso sexual infantil. “Estas son las cosas que nosotros estamos haciendo en esta materia. Sabemos que es uno de nuestros retos y que hay mucho camino por recorrer”, dijo.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.