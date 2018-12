Ciudad Juárez— Con el asesinato de una mujer ayer en la colonia Chaveña la cifra de víctimas de ese género llegó a 141 en lo que va de 2018, que resultó el más violento desde hace siete años.Los crímenes contra personas del sexo femenino cometidos en 2018 rebasan los registrados en cada uno de los seis años anteriores y son superados sólo por el 2011, cuando hubo 195 víctimas, establecen cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).La localización ayer de la víctima más reciente ocurrió a las 14:30 horas en un domicilio de la calle Belisario Domínguez, entre Emiliano Zapata y Héroe de Nacozari, y causó temor entre los habitantes del área, quienes narraron que elementos de la FGE cerraron varias calles a la redonda.Dos mujeres adolescentes y una adulta se acercaron a la esquina de Belisario Domínguez y Artículo 123 –desde donde estaba el cordón policiaco– para observar el movimiento que se daba en la vivienda de color blanco y dos pisos, ubicada a una cuadra y media de ese punto.Las dos menores derramaron lágrimas aunque no conocían a la víctima: “tienen miedo”, comentó la adulta.Un vecino del sitio, que prefirió no identificarse, comentó que desde hace días hubo movimiento de agentes estatales en esa casa.“Venían y se estacionaban aquí, se metían a la casa y se iban, la estaban buscando porque estaba desaparecida”, declaró.Aunque desconoce la identidad de la víctima, una mujer mayor, indicó que por lo general la veía temprano barriendo la calle, lo que dejó de percibir desde la semana pasada.“Los chismosos de aquí me dijeron que tenía mucho dinero, a lo mejor la robaron, vivía sola”, dijo.En el sitio se concentraron elementos de la Unidad de Personas Desaparecidas de la FGE.Personas cercanas a la investigación mencionaron que los elementos estatales trabajaban en la exhumación de los restos de la afectada, pero omitieron proporcionar su identidad y otros detalles del caso.Los índices de homicidio en contra de mujeres entre el 2011 y el 2017 fueron menores al que se alcanzó el presente año. Por ejemplo, en el 2012 se registraron 94 casos, mientras que en el 2013 fueron 93.En el 2014 fueron 45 las personas del sexo femenino asesinadas y para el 2015 el número de víctimas llegó a 46.Aunque en los períodos subsecuentes los homicidios de mujeres fueron más altos, no alcanzaron la cantidad que se registra hasta ahora: para el 2016 mataron a 56, mientras que en el 2017 la cifra fue de 96, establecen los datos proporcionados por autoridades estatales.El año que registró el mayor índice fue el 2010, cuando el conteo alcanzó 303.Datos periodísticos con base en información de la FGE indican que para el 2009 fueron victimadas 164 personas del sexo femenino, 87 a lo largo de 2008 y 25 durante el 2007. En total, el número de víctimas desde el 2007 llega a mil 345 hasta ayer.El caso anterior al descubierto ayer ocurrió la noche del miércoles, cuando el cadáver de una mujer fue localizado en el cruce de las calles Cuarta y Camboya de la unidad habitacional Infonavit Ampliación Aeropuerto.Hasta ayer la fallecida permaneció sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo). Sólo se estableció que tiene entre 15 y 20 años de edad y que en torno a su cuerpo fueron encontrados tres casquillos percutidos calibre .45.Otro asesinato se registró la noche del martes, cuando la víctima fue atacada —junto con un hombre que la acompañaba— en el cruce de la avenida Manuel Gómez Morín y calle De la Arboleda del fraccionamiento Hacienda de la Paloma. En esos hechos fallecieron Cinthia de la Llave, de 45 años, y Alejandro Irigoyen Amparán, de 28.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.