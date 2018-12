Héctor Hernández, compañero de fórmula de Hiram Apolo Contreras Herrera en la carrera para dirigir el Comité municipal del PAN, reiteró que el exdiputado fue amenazado.Dijo que fue testigo de una llamada anónima al teléfono de Hiram, que estaba en altavoz, donde les advirtieron: “Nosotros nos encargaremos de que no lleguen”, en referencia a las aspiraciones por dirigir localmente al partido, que terminaron con el homicidio de quien encabezaba la planilla.“Sí se dio una llamada en ese sentido (amenazas) y se tocaron temas políticos”, sostuvo Hernández, quien dijo que de ser llamado a comparecer en la Fiscalía sostendrá ante el Ministerio Público lo que ocurrió un día antes de que Hiram fuera asesinado.Hiram Apolo Contreras Herrera fue asesinado hace una semana, sin que se haya llegado a una conclusión del móvil o se tengan detenidos.Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, afirmó que comparecería ayer Hernández para declarar respecto al entorno del político panista victimado.Hiram Apolo Contreras Herrera fue asesinado hace una semana, sin que se haya llegado a una conclusión del móvil o se tengan detenidos.Jorge Nava López, fiscal de la Zona Norte, afirmó que comparecería ayer Hernández para declarar respecto al entorno del político panista victimado.Hernández aseguró ayer que no ha sido citado, pero si se da ese caso no podría faltar a la verdad y tendrá que declarar lo que sabe. “El teléfono de Hiram lo tiene la Fiscalía”, con lo que podría corroborarse la procedencia de esa llamada, comentó.Dijo que ha sido presionado por diferentes personas para que se aparte del tema, pero tendría que sostener lo que dijo por credibilidad y no podría negarlo ante una autoridad.“Hasta hace un año aproximadamente, cuando coincidimos en un proyecto llamado Raúl García, hicimos un pequeño grupo y desde ese momento comenzamos a tener actividad política en conjunto. Ahora que venía el cambio en el partido decidimos buscar fuerzas para ir contra los candidatos que de alguna manera ya se perfilaban”, dijo.Aseguró desconocer si Contreras tenía enemigos, aparte de las diferencias propias que genera la política.“Finalmente pisa uno algún que otro callo y deja enemistades”, expresó.Aseguró que de forma reciente existía entre ambos una comunicación constante por el proyecto afín que tenían de dirigir al PAN en Juárez.Según comentó Hernández, tras la muerte de Hiram se rumora que tuvo propuestas para dirigir la Dirección de Tránsito Municipal o la de Desarrollo Social, pero no le consta si hubiera una propuesta real.Hernández dijo que abandonó sus aspiraciones para dirigir al PAN luego del homicidio de su compañero de fórmula por respeto a la familia y porque ya no hubo tiempo para reorganizarse.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.