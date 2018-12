Ciudad Juárez- Esta frontera se posiciona sobre Chihuahua en un 75 por ciento en cuanto a la solicitud de créditos de Mejoravit, mismos que otorga Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), indican datos proporcionados por Jaime Flores, subdelegado de la dependencia en Juárez.Hasta el último corte de la subdelegación, realizado el 20 de octubre de 2018, en Juárez se solicitaron 10 mil 867 créditos de Mejoravit, mientras que en Chihuahua únicamente 2 mil 732.“Mejoravit es un crédito que te otorga una entidad financiera si estás interesado en mejorar o reparar tu vivienda, pintarla, impermeabilizarla, cambiar los muebles de tu cocina o baño, adquirir equipo que necesites tú o algún familiar con discapacidad para ampliar la facilidad de desplazamiento dentro de la casa”, dijo Flores.Continuó: “Ese crédito es uno de los más socorridos. Es tan pedido que tenemos aquí un módulo. El personal (del módulo) no depende directamente de la subdelegación. El infonavit prepara despachos para tener gente que capacita para este crédito. Si tú (como ciudadano) vas a una empresa, ahí vas a encontrar un módulo de Mejoravit, si vienes al mismo Infonavit tenemos un módulo de Mejoravit”.El funcionario indicó que a través de Mejoravit se da un crédito por medio de un “vale” que ronda los 55 mil pesos. Ante lo anterior, Flores lanzó una alerta a la ciudadanía para que no caiga en las trampas de algunas personas que pudieran practicar el “coyotaje” en esta temporada decembrina.“No hay ningún caso por medio del Infonavit en el que se ofrezca dinero en efectivo. Hay coyotes que buscan cambiar los vales del Mejoravit por dinero pero ellos se quieren llevar una comisión. Entonces, sería un crédito mucho muy caro”, señaló.Puntualizó: “Una persona, un trabajador, busca, con tal de conseguir un dinero rápido en efectivo, una cantidad del Mejoravit, pero (de obtenerlo) ya le está cobrando (aquel que le llegue a ofrecer un caso de este tipo) de antemano una tasa mucho muy alta por eso hago una alerta a la gente: no se da dinero en efectivo. Se dan vales para que la gente adquiera en una ferretería lo que tenga que adquirir o en su caso la remodelación de su vivienda pero no se entrega ningún dinero en efectivo. Tómenlo en cuenta”.

