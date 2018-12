Ciudad Juárez- El delegado federal en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa, dijo que el estado de Chihuahua recibirá una bolsa de más de 7 mil 300 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la inversión en obras prioritarias como la habilitación del Hospital de Especialidades en y la construcción de la segunda ruta troncal del semimasivo en Ciudad Juárez.“No sabemos la cantidad exacta pero rebasa los 7 mil 300 millones de pesos para los proyectos de inversión”, manifestó Loera.Aparte, recordó, estarán los 10 mil 800 millones de pesos que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador contempló para toda la entidad para ser destinados a la inversión social.“Esos 10 mil 800 millones ya son seguros, formarán parte del dinero para programas sociales. Es parte de lo que prometió aquí el presidente”, dijo.Debido a que será a través de diversas partidas y fondos que se repartan los recursos federales, dijo Loera, no se conoce con certeza la cifra final que se destinará a la entidad.El funcionario hizo hincapié en que en otro fondo estarán los 660 millones de pesos que se destinarán solamente a Ciudad Juárez desde la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como parte del Programa de Mejoramiento Urbano que se pondrá en marcha en 15 ciudades del país, 10 de ellas fronterizas.En el caso de Ciudad Juárez, precisó Loera, se eligieron las obras más importantes en un esquema en el que participaron Gobierno del Estado, presidencia municipal y la delegación a su cargo. “La conclusión de los hospitales de especialidades aquí en Ciudad Juárez es lo primordial y se metieron los proyectos prioritarios”, aseguró.El Hospital de Especialidades, actualmente abandonado, es la obra más importante para desarrollarse el próximo año, coincidió la legisladora Esther Mejía, integrante de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, declaró que también se contemplan obras de pavimentación en la ciudad y la construcción de la segunda ruta del transporte semimasivo, Vivebús.Mejía dijo que los proyectos presentados por la presidencia municipal de Juárez se concentraron en pavimentación y drenaje pluvial.“Vino el presidente municipal con muchísimos proyectos, fue uno de los que más presentó. Pudimos platicar con él para enfocar las obras que más se necesitan, la inversión que más requiere la ciudad. Nosotros como representantes de la ciudad, tenemos claro que se necesita dinero para pavimentación y para el semimasivo, por ejemplo”, manifestó Mejía.A inicios de semana, el alcalde de Juárez, Armando Cabada, dijo que en total había presentado proyectos por 3 mil millones de pesos.Sumado a los 660 millones de Sedatu, comentó Cabada, en el caso de que Ciudad Juárez reciba entre mil 500 y 2 mil millones para infraestructura, sería un escenario favorable para el municipio. El alcalde indicó que en 2017, la ciudad había recibido únicamente 357 mdp para infraestructura, por lo que la bolsa asegurada por Sedatu representaba un incremento para las finanzas municipales.Cabada mencionó que además del drenaje pluvial se presentaron proyectos hidráulicos para mitigar el efecto de las inundaciones, recuperación de espacios públicos y de vivienda abandonada.Será hoy a las 17:00 horas, tiempo de la Ciudad de México, cuando el Gobierno federal presente a la Cámara de Diputados el paquete económico 2019, en espera de que se revisen las iniciativas de ingresos y egresos, así como los proyectos presentados, para repartir los fondos federales, partidas y recursos adicionales.Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, fue consultado para conocer un adelanto de las partidas que recibirá Ciudad Juárez, así como de la evaluación de los proyectos entregados, sin embargo no hubo respuesta del legislador de Morena.También se buscó a la Secretaría de Hacienda federal para saber el monto de las partidas destinadas a la entidad y al Municipio, sin embargo al cierre de la edición no se respondió a las preguntas realizadas.

