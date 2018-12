Pendiente aún designación de secretario técnico

Ciudad Juárez- Aunque el Gobierno del Estado se integró a la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, el secretario técnico para ese organismo todavía no está designado, informó el gobernador, Javier Corral Jurado.Indicó que es posible que hoy (sábado) tenga una reunión con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana federal, Alfonso Durazo Montaño, para hablar sobre el tema.“Hay dos propuestas que ellos han hecho, pero mientras no se definan no se pueden dar a conocer. Nos comunicaron hoy por la mañana que era posible que nos convocaran”, dijo.Acerca del tema de la inseguridad en Ciudad Juárez, comentó que es un tema del cual ya se habló, pero que se continuará informando sobre la estrategia a seguir una vez que ya se instaló el mecanismo de coordinación con autoridades federales y municipales.Con relación al homicidio del panista, Hiram Apolo Contreras Herrera, afirmó que se tienen avances importantes, pero que él no puede informar sobre los detalles de la investigación, sino que será la Fiscalía General del Estado (FGE) quien lo haga.“La Fiscalía está haciendo el conjunto de pruebas, está reuniendo el conjunto de elementos para la individualización de los responsables… hemos logrado la colaboración de varios negocios que nos permiten tener ya un recorrido más amplio y estamos en ello, comentó.Enseguida, abordó el tema de la reestructura de la deuda del estado, ante la cual diputados locales de oposición se mostraron en desacuerdo.Indicó que ya habló del tema con el líder de los diputados de Morena en el Congreso local, Miguel Ángel Colunga Martínez, con algunos de los diputados y también con el delegado federal, Juan Carlos Loera de la Rosa.“No hay motivo para oponerse, no hay razones, al menos que quisieran obstruir o detener la posibilidad de desarrollo, de inversión y de obra pública para el estado de Chihuahua, porque al final de cuentas no tenemos otra opción más que alargar el plazo”, aseguró.Toda la información que los legisladores pidieron se les dio a conocer y las dudas que plantearon les fueron aclaradas.Lo más importante, agregó, es darle la oportunidad a Chihuahua de tener una mejor infraestructura para impulsar proyectos productivos e inversión, como es el condicionante en materia de reestructura de la deuda que se impuso el mismo gobierno.“Yo llamo a que en los próximos días tengamos un acuerdo, hemos ido avanzando con todos los grupos parlamentarios… ayer (jueves) yo tuve la oportunidad de platicar con diputados de seis grupos parlamentarios en una reunión larga que tuvimos anoche, en donde he podido satisfacer muchas inquietudes, preguntas, transparentar nuestros compromisos”, declaró.Añadió que si no se le da oportunidad a la reestructura, entonces no habrá posibilidades de un crecimiento y desarrollo para Chihuahua.Acerca del resultado de una empresa consultora de opinión, que lo ubica como un candidato presidenciable, Corral Jurado afirmó que no tiene esa intención.“La verdad yo ya con esto tuve… ni está en mis planes, ni está en mi ánimo, ni estoy actuando en torno a un objetivo como ese, quiero terminar muy bien mi gobierno y quiero generar una muy buena administración y en eso estoy concentrado”, indicó.Aseguró que no se deja llevar “por esas cosas”, a la pregunta si sería bueno que un chihuahuense llegara a la Presidencia Nacional respondió: “Sería muy bueno, pero ¿yo por qué?, como dijo Fox”.Sin hacer pública su agenda de ayer, Corral Jurado asistió a la inauguración del foro Avances y Perspectivas del Cumplimiento de la Convención Belém Do Pará, que se realizó en un hotel de Paseo Triunfo de la República por la mañana.En la tarde encabezó la posada de los empleados de Gobierno del Estado en las instalaciones de Pueblito Mexicano, donde agradeció a los asistentes por el trabajo que desempeñan.En su intervención declaró que ahora la relación con el Gobierno Federal es franca y se aprovechará para alcanzar nuevas oportunidades.“Vamos a una nueva etapa de construcción de un mejor Chihuahua, los necesitamos con toda energía, redoblando el compromiso porque nuestro proyecto debe tener éxito”, afirmó.