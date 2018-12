Confirman zona franca de 30 kilómetros

Sin nuevas instalaciones para garitas, ni modificación del esquema de revisión aduanal, la Ley de Ingresos de la Federación contemplará el establecimiento de una zona económica especial en Ciudad Juárez, desde el límite con Estados Unidos y hasta el kilómetro 30, afirmó Juan Carlos Loera de la Rosa.El delegado del gobierno federal en Chihuahua afirmó que la zona franca propuesta por López Obrador no significará, de momento, modificaciones sustanciales más allá de los incrementos salariales y descenso de impuestos en la franja fronteriza del norte del país. “Va a quedar igual como está ahora, no hay ningún cambio en la cuestión logística, la infraestructura será la misma, no se instala ninguna garita en el kilómetro 30”, refirió en entrevista el funcionario.Al inicio de su campaña, en Ciudad Juárez, López Obrador aseguró que a partir del 1 de enero implementaría una zona franca en el área que se extiende por 3 mil kilómetros a lo largo de la frontera con Estados Unidos. Serían de 20 a 30 kilómetros al interior, a partir de la frontera, donde estaría vigente la zona libre, dijo el entonces candidato presidencial.Posteriormente, en su toma de posesión el 1 de diciembre, López Obrador dijo que serían 25 kilómetros los que abarcaría la franja especial. El anuncio fue cuestionado por académicos y funcionarios de Ciudad Juárez, quienes señalaron que el límite de 25 kilómetros dejaría fuera a zonas como Samalayuca, Ciudad Universitaria y el Centro Federal de Readaptación Social.Ayer, Loera manifestó que el margen de la zona fronteriza se establecería en el kilómetro 30, como inicialmente anunció López Obrador.En la franja, aseguró, bajaría el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento y los Impuestos Especiales a la Producción y Servicios (IEPS) para fijar los precios de gasolina, diésel y electricidad, se reducirían para equipararlos a los de las vecinas ciudades de Estados Unidos. Además, el salario mínimo se aumentaría al doble en esta zona fronteriza, agregó el tabasqueño.Hoy, cuando el gobierno federal entregue el paquete económico a la Cámara de Diputados, la Ley de Ingresos contemplará los beneficios fiscales que a partir del 1 de enero regirán en la franja fronteriza del norte de México, de acuerdo con el plan anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. (I. Ramírez / El Diario).• Bajaría el Impuesto Sobre la Renta (ISR) al 20 por ciento• Cambiaría el Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento• Fijarían los precios de gasolina, diésel y electricidad para equipararlos a los de las vecinas ciudades de Estados Unidos• El salario mínimo se aumentaría al doble en esta zona fronteriza, agregó el tabasqueño

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.