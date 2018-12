Comparecen municipales tras arresto de cinco hombres

Ciudad Juárez.- Unos cinco agentes y el subdirector operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Adrián Matsumoto Dorame están compareciendo ante un Tribunal de Control para un interrogatorio relacionado con la detención de cinco personas, quienes afirmaban que fueron sacados de una casa sin orden de careo, golpeados y quienes además denuncian que los municipales robaron varias pertenencias.La intervención policiaca fue realizada el pasado 7 de diciembre, después del asesinato del exregidor panista Hiram Contreras Herrera, en contra de Ernesto Vázquez Olivas, Román Anaya Martínez, Lorenzo Martínez Salazar así como Ricardo y Miguel Ángel Vázquez Olivas.Los familiares de los cinco arrestados denunciaron que todos los civiles fueron golpeados por agentes de la SSPM a cargo de las unidades 656, 606, 510, 407-C, P-222, 014, 656 y 404-C cuando irrumpieron en una casa ubicada en la calle General Treviño de la colonia Plutarco Elías Calles de donde también robaron una chamarra de piel, dos perfumes, una table, un play station y unos tenis además de provocar desorden al esculcar todos las habitaciones y cajones.En una audiencia anterior la jueza Rocío González Lara declaró ilegal el arresto de Ernesto, Román y Lorenzo, al concluir que fueron asegurados solo porque estaban en la vivienda.La continuación de la audiencia inicial, para determinar si se vincula o no a proceso a los hermanos Ricardo y Miguel Ángel prosiguió hoy y a solicitud del abogado defensor el Tribunal de Control ordenó que los elementos y el mando policiaco comparecieran.Tanto Matsumoto como el primer policía que rindieron declaración sostuvieron ante la jueza la misma versión que registraron en el parte informativo, en el sentido de que ellos realizaban un patrullaje preventivo y observaron a dos masculinos a bordo de una camioneta Trail Blaizer y los persiguieron porque no atendieron la instrucción de detener la marcha del vehículo y por el contrario les dispararon en tres ocasiones.Además los preventivos aseguraron haber entrado a la propiedad privada porque venían en persecución y Matsumoto dijo que él le disparó a uno de los hermanos porque el tenerlo de frente en el interior de la casa este portaba un arma fuego, que después se supo era calibre .45, y no atendió la orden de bajarla.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.