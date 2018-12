Ciudad Juárez- En hechos distintos, dos hombres presuntamente incurrieron en el delito de violación. A uno de ellos se le acusa de haber agredido a su sobrina de 12 años de edad y al otro de un ataque sexual en contra de su pareja sentimental a quien también golpeó.Ayer ambos acusados fueron puestos a disposición de diversos tribunales de Control y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva.Uno de los arrestados es Luis C. P., —su identidad quedó bajo reserva por instrucciones de la jueza de Control Dania Guadalupe Ramos Rodríguez, quien advirtió a El Diario que será multado con 20 Unidades de Medida y Actualización (UMA) en caso de divulgar el nombre y/o el rostro del sospechoso—. Él fue denunciado por su propia esposa.En la madrugada del pasado 22 de julio la denunciante encontró a su sobrina llorando en el interior de la recamara de una casa ubicada en la calle Pulpo de la colonia Puerto Anapra, y le preguntó qué le sucedía. La menor le explicó que su tío Luis le había tocado sus partes íntimas e introducido un objeto distinto al miembro viril.La mujer habló con su esposo para preguntarle qué le había hecho a la niña y él negó todo, respondió que quizá la víctima estaba confundida o había soñado lo que dijo. La mujer determinó correr a su pareja sentimental de la vivienda familiar y llevó a su sobrina al Hospital Infantil de Especialidades y el personal de esa institución la envió a las instalaciones de la Fiscalía de género a presentar la querella.El otro arrestado es el estadounidense Jesús Manuel Villalobos, quien ayer fue puesto a disposición del juez de Control Lorenzo Villar Chavarría, para acusarlo de haber cometido los delitos de violación y violencia familiar.La fiscal a cargo del caso indicó que el pasado 23 de noviembre Villalobos y la víctima –cuya identidad quedó bajo reserva judicial- sostuvieron una discusión cuando se encontraban en una casa ubicada en la calle Basílica de Santa María del fraccionamiento Cerradas de San Pedro etapa IV.Presuntamente Villalobos azotó a la víctima contra la pared y la amenazó con matar a su hija si lo abandonaba. Por lo que la afectada comenzó a gritar y los vecinos llamaron al 911 pero el sospechoso huyó del lugar a través de la azote.Posteriormente, el pasado 4 de diciembre, al parecer Villalobos jaló del cabello a la víctima, le arrancó la ropa y cuando ella le pidió que no se comportara así él le dijo “al cabo eres una cualquiera, así te gusta” y luego le impuso la cópula.Ambos sospechosos decidieron no rendir declaración y las audiencias de vinculación o no a proceso quedaron programadas para la siguiente semana.

