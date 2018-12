Comparecen agentes por presunto abuso

Ciudad Juárez— Un Tribunal de Control dictó auto de libertad a favor de dos hombres detenidos por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) quienes irrumpieron en un domicilio particular para efectuar el arresto y al parecer los golpearon además de robar varios artículos y balear a uno de ellos.Además el órgano jurisdiccional también ordenó al Ministerio Público (MP) iniciar una investigación en contra de los policías, por un posible acto de tortura.La resolución fue emitida ayer por la tarde, luego de que el subdirector operativo de la SSPM, Adrián Matsumoto Dorame y cinco agentes comparecieron ante el Tribunal e incurrieron en varias contradicciones al narrar cómo efectuaron la intervención policiaca.Los puestos en libertad anoche son los hermanos Ricardo y Miguel Ángel Vázquez Olivas. Ellos fueron detenidos junto con Ernesto Vázquez Olivas, Román Anaya Martínez y Lorenzo Martínez Salazar el pasado 7 de diciembre luego del asesinato del exregidor Hiram Contreras Herrera.Desde un inicio los familiares de las cinco personas aprehendidas denunciaron que sin motivo los municipales irrumpieron en la casa familiar ubicada de la calle General Treviño, de donde también robaron una chamarra de piel, dos perfumes, una tablet, un Play Station y unos tenis.Indicaron que al entrar el comandante Matsumoto le disparó a Ricardo Vázquez Olivas y luego detuvieron a cinco masculinos, a una mujer y a dos niños. A los primeros los golpearon, aunque ellos no habían cometido ningún delito y tampoco son delincuentes, trabajan como albañiles y en esa casa estaban realizando un trabajo para Ricardo.Los agentes involucrados viajaban en las patrullas número 656, 606, 510, 407-C, P-222, 014, 656 y 404-C, denunciaron los familiares quienes también rindieron declaración ante la jueza de Control Rocío González Lara.Mientras que los policías documentaron en un parte informativo y ante la jueza que la aprehensión sucedió después de una persecución iniciada cuando los ocupantes de una camioneta Trailnlazer con engomado B-08287 se pasaron un señalamiento vial de alto y ellos le marcaron el alto pero no acataron esa orden y se fueron a refugiarse a la casa de la calle General Treviño.Además indicaron que al huir, los civiles dispararon contra la patrulla donde viajaba Matsumoto y el policía Luis Humberto Castrellón Hernández.Ayer la resolutora escuchó la declaración de cinco agentes preventivos y de Matsumoto y al final determinó poner en libertad a los hermanos Vázquez al concluir que se había rotó la cadena de custodia de las evidencias, básicamente los municipales no presentaron de inmediato la camioneta Trailblaizer en la que se supone viajaban los cinco hombres cuando los persiguieron y que a decir de los familiares de los ahora liberados le pertenece a una vecina del sector. El vehículo lo pusieron a disposición de la autoridad hasta un día después de la intervención policíaca.Los elementos tampoco aseguraron el suéter anaranjado que vestía Ricardo Vázquez al momento en que le dispararon. Pero al declarar con la jueza algunos de ellos dijeron que si se había incautado esa prenda; los municipales también cayeron en otras inconsistencias por ejemplo en cuál fue el cruce de calles donde hicieron la detención; sobre quién activo el botón de pánico y cómo se percataron de quién le disparo a Ricardo.Aunado a que no se decomisó el arma supuestamente usada por los civiles para disparar contra los agentes, a partir de esa presunta agresión los civiles fueron acusados de haber cometido el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.Desde la primera audiencia, la jueza ordenó la libertad de Ernesto Vázquez Olivas, Román Anaya Martínez y Lorenzo Martínez Salazar.

