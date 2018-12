Ciudad Juárez— En medio de secrecía en el número de boletos vendidos, Gobierno del Estado realiza hoy el sorteo “Amanece Millonario” por el que dispone una bolsa de un millón de pesos y más de 100 premios de 100 mil pesos cada uno.El concurso se realizará en la ciudad de Chihuahua y se estima que sea alrededor del mediodía, dijo la recaudadora de Rentas en la Zona Norte, Laura Marín.Tras ser suspendido en octubre por una escasa participación, hasta ayer la Secretaría de Hacienda estatal no había rendido un informe sobre los ingresos producto de la venta del boletaje.La meta establecida por las autoridades era alcanzar las 200 mil tiras vendidas, que representan un ingreso de 20 millones de pesos considerando que el costo de cada boleto es de 100 pesos.Este medio buscó al vocero de Hacienda Alejandro Salmón para solicitar un corte al cierre de la venta de boletos el pasado viernes 7 de diciembre, pero no fue posible localizarlo.En Juárez, Recaudación de Rentas precisó que se vendió el 80 por ciento de 4 mil boletos asignados específicamente a esa área. “Yo compré 15”, afirmó ayer su titular, Laura Marín.Informes no oficiales precisan que el mismo número se repartió por cada una de las dependencias, y en algunos casos se entregaron a los trabajadores hasta cinco talones para que los compraran o los vendieran.El Diario publicó el pasado 15 de noviembre que, por ejemplo, Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (SEECH) distribuyó 14 mil entre empleados y maestros de nivel básico en todo el estado talones de hasta cinco boletos para el sorteo.La propia SEECH argumentó que el acto se realizó “para apoyar institucionalmente a los esfuerzos que realiza el actual Gobierno del Estado en favor de las comunidades indígenas del estado y como una forma de solidaridad con quienes menos tienen”.La administración del gobernador Javier Corral aseguró que la inversión producto de las ventas será destinada a comunidades ubicadas en los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Madera, Maguarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Temósachi, Urique y Uruachi.“El sorteo no se va a suspender otra vez”, sostuvo la recaudadora de Rentas.El sorteo fue eliminado de la Ley de Ingresos que es analizada en el Congreso del Estado debido a que los resultados no fueron los esperados. (Con información de Orlando Chávez)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.