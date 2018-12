Ciudad Juárez— El tiempo es un regalo que las personas con capacidades diferentes sólo reciben en épocas navideñas.“Es momentáneo nada más que las personas se acerquen, sólo en Navidad, pero pasan estas fechas y ya, no perdura mucho tiempo, sí nos ayudaría que la sociedad se acordara de nuestros hijos todo el año”, comentó Haydee Arellano, quien tiene un hijo con síndrome de Down.Oscar David Valles, de 23 años, acude al Centro de Atención Múltiple (CAM) 14, en donde comparte con sus compañeros que también presentan alguna discapacidad.Cuando participa en los talleres que imparten es de gran beneficio para él porque su mente está activa y ocupada, además de que desarrolla otras habilidades, agregó su madre.Para Arellano también es importante que más voluntarios se sumen para realizar talleres en el CAM, debido a que hay casos de familias que se les dificulta tener acceso a actividades que se realizan en la ciudad o batallan para trasladarlos hasta el lugar.“Estaría bien que las personas vinieran a este centro y convivieran con ellos como cualquier persona, con su discapacidad, porque ellos necesitan más que nosotros, aparte uno aprende más, ellos vinieron a enseñarnos a nosotros”, manifestó.El centro está ubicado en el suroriente de la ciudad y atiende a 103 personas en edades de 2 años hasta 26; asisten personas que padecen discapacidad intelectual en todos los niveles, discapacidad motriz, autismo, Síndrome de Down, problemas neuromotores y Síndrome de Asperger.Eréndira Vázquez, directora del Centro de Atención Múltiple (CAM) 14, comentó que en estas fechas es cuando reciben más apoyos económicos para hacerles eventos a los alumnos, sin embargo, lo más importante es la aceptación de la sociedad para que los vea como personas que también necesitan afecto y convivencia.“Siempre que vienen personas les digo que las puertas del CAM están abiertas todo el año, cuando quieran venir no es necesario traer cosas materiales, con traer disposición y apertura para un corazón para dar y recibir afecto, eso es lo que necesitan nuestros alumnos”, agregó la directora del CAM.“En Navidad es cuando tenemos más participación de la sociedad, es común que lleguen muchas personas para apoyarnos en estas fechas y el resto del año nosotros tenemos que tocar las puertas”, expuso la encargada del cetro.Vázquez agregó que para los alumnos es importante desarrollar habilidades en todas las esferas y la social es de suma importancia porque tiene que ver con las relaciones humanas y son las que se quedan para toda la vida.

