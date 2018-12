Evade proceso por fraude

Ciudad Juárez— Dos tribunales de Control dictaron autos de no vinculación a proceso a favor de Manuel Alberto Sánchez Zúñiga, acusado de haber cometido varios fraudes tras hacerse pasar por empresario y vender bienes inmuebles que presuntamente no le pertenecían.Las resoluciones judiciales fueron dictadas por los jueces Yira Celida Ochoa Contreras y Apolinar Juárez Castro.En la causa penal número 183/16 Ochoa Contreras dijo que no advertía que Sánchez Zúñiga hubiera cometido un engaño, a partir de los datos de pruebas que le presentó el Ministerio Público (MP), en perjuicio de los socios de la compañía Plating Tech Zone S. de R.L. Micro Industrial por concepto de compra de tres lotes ubicados en la calle Cuauhtémoc número 1804 en la colonia Fidel Ávila.El abogado de Plating, José Frayre, dijo que la jueza no entró al estudio de los datos de prueba presentados por sus representados y sólo se limitó a decir que no observaba que Manuel Alberto Sánchez hubiera incurrido en un engaño.En la causa 183/16 se documentó que en marzo del 2015 Sánchez recibió 450 mil pesos por parte de los socios de la compañía Plating Tech Zone S. de R.L. Micro Industrial por concepto de compra de tres lotes. Después, el 11 de septiembre del mismo año, los socios le pagaron a Sánchez 750 mil pesos y él les ofreció otro lote en venta, en el cual se encontraba construida una bodega, y los compradores aceptaron. Por lo que en total la superficie vendida aumentó a 350 metros cuadrados y el contrato de compra-venta a 4 millones 797 mil pesos de los cuales pagaron 2 millones 169 mil 990 pesosEn la causa penal número 1289/18 el juez de Control Apolinar Juárez Castro determinó que la denuncia penal había caducado, porque el presunto fraude sucedió en abril del 2015 y la víctima presentó la querella en diciembre del 2017 y la ley establece que en los delitos que se persiguen de oficio la parte ofendida únicamente cuenta con un año para interponer la denuncia.Al presentar la acusación contra Manuel Alberto Sánchez por ese hecho, un fiscal informó al juez Juárez que esta persona le ofreció a Carlos Molina Andrade la venta de una casa ubicada en la calle Portal de Albacete número 1883 del fraccionamiento Rinconada de las Torres.Inicialmente Molina firmó un contrato de promesa de compraventa en el cual entregó tres mil pesos; el 23 de abril del 2015 ambas partes firmaron un contrato para la comercialización de esa inmueble y Molina Andrade le entregó a Sánchez Zúñiga un cheque por 247 mil pesos y el primero de junio del mismo año le pago 250 mil pesos.Sánchez se comprometió a realizar mejoras al inmueble sin costo para Molina y después proceder a la escrituración. Pero incumplió, de acuerdo con la acusación presentada por un agente del MP.Datos no oficiales indican que el MP ha recibido otras 16 denuncias por posibles fraudes cometidos por Manuel Alberto Sánchez Zúñiga.

