Estrenan niños el biblioavión

Ciudad Juárez— Para casi todos los niños de la primaria El Nigromante que ayer presenciaron el arranque del biblioavión, ese fue su primer encuentro con el mundo de la aeronáutica y la primera salida de su zona habitacional, explicó la docente de los menores, Alma Rosa Cruz Pineda.La estructura está ubicada en el cruce de la avenida Heroico Colegio Militar y Moctezuma, en El Chamizal.Al inicio de semana esta primaria, ubicada en el fraccionamiento Villa Colonial, al oriente de la ciudad, fue invitada para ser la primera en asistir e inaugurar este espacio.“A mí me avisaron el lunes que nos habían hecho la invitación, que si queríamos traer a los niños y claro que sí, yo accedí porque es un evento en que los niños deben participar, deben estar enterados y muchos niños pues, aunque parezca increíble, ni siquiera conocen el Parque Chamizal”, dijo.“El área de la escuela está considerada como marginada, los niños que viven ahí son de escasos recursos, donde son madres o padres solteros, y sí batallan los padres de familia para darles a sus hijos todo lo necesario que ellos requieren”, explicó.“Muchos de ellos son familias que vieron las casitas abandonadas y llegaron a habitar las casitas, o que llegaron de fuera de la ciudad y ahí llegan por lo barato de la renta”, comentó la maestra.Fueron más de 60 niños de cuarto grado en el turno vespertino, los que ayer, entre la emoción y preguntas como “¿nos van a llevar a volar a otro estado?” y “¿qué vamos a hacer arriba del avión?”, tuvieron la oportunidad de ser los primeros en estrenar todo el sistema virtual.“Yo los cuestioné en la semana y de los 42 niños que tengo sólo una niña ha viajado en avión, así es que pues no, ¡ni siquiera al Centro salen los niños!”, resaltó.Santiago Jaciel Macías, de nueve años, indicó que para él fue muy divertido el evento y que le gustaron los bailes y la música antes de subirse al avión por primera vez en su vida.“No puedo esperar a ver lo que está adentro y el simulador”, dijo, y añadió, “voy a hacer experiencias nuevas, como no me he subido a un avión pues tengo muchos nervios de verlo y saber cómo es hacerlo y subirme”.Cruz también habló de la posibilidad de que los pequeños continúen con su vida académica después de la primaria. Se estima que sólo el 70 por ciento terminará la secundaria, mientras que “son pocos los que tienen la oportunidad de ingresar a un bachillerato del gobierno”.Al ingresar al interior de la nave, un grupo de al menos 20 niños de la primaria y menores con discapacidad, atendidos por el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), fueron los primeros en utilizar la sala multimedia y las 22 computadoras.• Plataforma virtual dividida en seis subplataformas con temáticas variadas que dan acceso a cuentos, leyendas, poemas y biografías• Actividades lúdicas y educativas en las que se puede visitar virtualmente 18 museos de arte• Área de cómputo y biblioteca con capacidad para 20 usuarios• Audiovisual para recibir hasta 33 personas y un expositor• Foro al aire libre con capacidad para 500 espectadores• Equipo de realidad virtual

