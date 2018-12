En plena crisis, recortan fondos para migrantes

Ciudad Juárez— En medio de la llegada de cientos de migrantes y a pesar del anuncio del gobernador para atenderlos, el Estado prevé en el presupuesto del próximo año un recorte de más de 3 millones de pesos de los recursos para ayudar a ese segmento de población.Mientras este año se destinaron 11.5 millones para ese fin, para 2019 se etiquetaron 8.4 millones de pesos.El decremento más pronunciado es el del Fondo de Apoyo a Migrantes, que pasa de 9.6 a 1.5 millones de pesos, de acuerdo con el documento entregado al Congreso del Estado.En el proyecto presentado se etiquetaron 3.2 millones de pesos para la construcción del Centro de Atención Integral a Migrantes, una instalación que ha sido anunciada por el Estado desde el 2016, pero que no había tenido presupuesto.Además, el Gobierno destinará 2.3 millones de pesos a las ayudas sociales de apoyo a este grupo vulnerable y un millón de pesos para el transporte de migrantes en tránsito.Víctor Quintana, secretario de Desarrollo Social, dijo que la reducción en el Fondo de Apoyo a Migrantes se debe a que todavía se desconoce si la Federación –bajo una nueva administración– dará recursos para ese rubro.“Ese millón y medio del Fondo de Apoyo a Migrantes es dinero del Estado de Chihuahua, no de la Federación, como antes. Estamos esperando a ver si nos van a dar recursos para el próximo año”, explicó.Además, precisó Quintana, se espera que desde el Gobierno federal se envíen recursos adicionales para el traslado de deportados, que actualmente tiene sólo un millón de pesos, también de dinero de la entidad.Para el ejercicio presupuestal 2019, el Gobierno contempló que las ayudas sociales para atención a migrantes (de 2.3 millones), se entregaran 800 mil pesos a la renovación del Convenio de niñas, niños y adolescentes migrantes de circuito; un millón de pesos al convenio con ciudadanos comprometidos con la paz y 500 mil pesos más a Desarrollo Juvenil del Norte.El presupuesto de 2018 repartió 1.9 millones de pesos a tres asociaciones civiles de apoyo a migrantes: uno de siete migrando AC, Fundación Padre Maldonado AC y Casa del Peregrino de Camargo. En la iniciativa de egresos para 2019 no se contempla a ninguna de estas asociaciones para recibir recursos.Ante el incremento de migrantes provenientes de Centroamérica, el Caribe e incluso de países europeos a esta frontera, el gobernador Javier Corral declaró que Chihuahua tenía que ser “solidario” con los extranjeros que buscan cruzar hacia Estados Unidos.Incluso, en 2017 el Gobierno estatal declaró que Chihuahua sería un estado “santuario”, sin que la intención se traduzca en el crecimiento del presupuesto para políticas públicas en la materia.Marisela Terrazas, diputada integrante de la Comisión de Asuntos Fronterizos, dijo que en la comparecencia para la definición del presupuesto estatal 2019, el secretario Víctor Quintana explicó que la estrategia respecto a los migrantes para el próximo año atravesaba por varias secretarías, por lo que la disminución de los recursos de Desarrollo Social no significaría desatención a ese grupo.“Nos explicaron que se van a implementar estrategias transversales no solamente en Desarrollo Social, que tiene decremento de recursos. Varios programas han disminuido en el presupuesto, pero en el caso de los migrantes lo que se hizo fue planear estrategias que ayudarán desde la Secretaría de Salud, la Secretaría General de Gobierno y otras”, manifestó la legisladora panista. Desde la Comisión de Asuntos Fronterizos, comentó Terrazas, se buscará adecuar las leyes estatales con ordenamientos federales para actuar con los más altos estándares de atención a los migrantes que lleguen a la entidad.A finales de 2016, el Estado anunció una inversión de 6 millones de pesos para acondicionar el antiguo inmueble de Recaudación de Rentas, ubicado a lado del puente Paso del Norte, para ser convertido en un centro de alojamiento y atención de migrantes. Sin embargo, por más de dos años el edificio ha permanecido abandonado.

