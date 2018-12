Ciudad Juárez- El clima, duelos no resueltos y las festividades navideñas son factores que generan tristeza o depresión y que en casos extremos pueden orillar al suicidio, por lo que es importante identificar síntomas y pedir ayuda profesional, dijo Andrés Mujica, psiquiatra del Centro Integral a la Salud Mental (Cisame).El especialista en la salud mental expuso que en esta época del año, cuando hay más días nublados y menos sol se produce la llamada depresión estacionaria, es decir, es un efecto climático y neuroquímicamente al que nos encontramos predispuestos.“En invierno hay un descenso en algunas sustancias como la noradrenalina y la serotonina por la disminución del sol y eso es lo que llamamos la depresión estacionaria”, explicó.Por otra parte, puede ser que coincida la fecha con algunos duelos o situaciones no resueltas, entonces esas personas van a estar proclives a tener un episodio depresivo, dijo.Durante el primer semestre del año Juárez y Chihuahua se encontraban entre los primeros diez lugares de los municipios del país donde más suicidios son cometidos, indican datos epidemiológicos.La mayoría de las víctimas enfrentaron episodios de depresión agudos y un mínimo porcentaje solicitó ayuda profesional alguna vez en su vida.De acuerdo con la Dirección General de Información en Salud (DGIS), Juárez está en la posición número 7 y Chihuahua en la quinta.En el municipio fronterizo, reporta el Subsistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED), el año pasado hubo 70 casos, mientras que en la capital estatal fueron 81.Y aunque existe una variedad de factores de riesgo que pueden llevar a una persona a atentar contra su vida, las enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, el abuso de sustancias y el hecho de que haya desesperanza en las personas, son los factores de mayor incidencia.Mujica precisó que las festividades coinciden con algunos duelos o situaciones no resueltas, por lo que esas personas van a estar proclives a tener un episodio depresivo que puede ser leve, moderado o grave.• El experto en salud mental dijo que las personas pueden padecer una tristeza o una depresión .Si una persona llega a tener falta de placer por cosas que hacía anteriormente, síntomas de angustia, falta de concentración, pérdida de sueño o insomnio, poca capacidad para dormir al acostarse, no puede conciliar el sueño o tiene a despertarse en la madrugada.Si además tiene bajo desempeño laboral, baja interacción con las personas a su alrededor, problemas con las personas en su círculo social y ocurre un aislamiento, son síntomas que clasifica de la depresión leve, moderada a grave.Otros síntomas son cuando la persona deja de tener necesidad de estar conectada en su entorno, pierde energía, come demasiado o come poco, entonces debe acudir por sí misma a consulta profesional.“No es lo mismo tristeza que depresión, en los manuales diagnósticos se cataloga como depresión cuando estos síntomas duran más de un mes”.“Si se reconocen estos síntomas se debe acudir a profesional de la salud; la pirámide de la salud mental es el orientador, luego un psicólogo y en ultimo nivel está el siquiatra”, planteó.Se analizan los síntomas y dependiendo se sitúa si la persona tiene un episodio depresivo; cuando hay un episodio previo se puede catalogar como un trastorno depresivo recurrente y requiere de ayuda profesional urgente.Se cataloga como depresión cuando estos síntomas duran más de un mes

