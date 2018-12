Cumplen sus mandas

Ciudad Juárez- Por el milagro de vivir pese a un diagnóstico de leucemia, ayer María Guadalupe Silva, de 50 años de edad, acudió para dar gracias a la Virgen del Tepeyac en la Misa de las Rosas oficiada en la Catedral de la ciudad.Originaria de Puebla, pero juarense por adopción, “Lupita”, como es llamada por sus amigos y familiares, narró que a inicios de año fue valorada con la enfermedad terminal, pero explica que jamás pensó en dejarse caer debido a la fe que tiene en la Virgen Guadalupana.En noviembre acudió a Puebla para visitar a sus padres, ya que le informaron que su papá se encontraba enfermo y fue cuando una recaída la hizo caer en coma por 12 días.“Me dijeron (su familia) que les habían dado el 20 por ciento de posibilidades favorables para mí y que prácticamente iba yo a regresar en un cajón, y ahorita lo estoy platicando, muy contenta y feliz”, expresó.María recordó lo que vivió mientras se encontraba hospitalizada.“Desde que estaba internada, dije: yo me quiero levantar, yo quiero caminar, yo quiero ser la misma; y creo que hasta ahorita soy la misma porque estoy de pie”, señaló Lupita.La sobreviviente de la leucemia narró que llegó a la Catedral en el transporte público desde el fraccionamiento Villa Colonial, junto con su amiga María Elena De la Fuente, para hacer manda y dar gracias por favores concebidos por la Virgen.“A mí no se me hizo difícil porque desde que abrí mis ojos tuve movimiento de todo mi cuerpo, me respondió y aquí estoy, de pie, le doy gracias a mi Virgencita y a mi Padre Dios, que pues sí fue un proceso que me pregunté: ¿en un año cómo voy a estar? Y aquí estoy”, dijo.Por su parte, De la Fuente narró que el mes pasado su nieta, Allison Mariel, de siete años, sufrió una caída y un golpe muy duro en la cabeza que le generó problemas de salud.“Ella se nos cayó y se dio un golpe, se nos desvanecía y se nos iba, iba vomite y vomite después, y yo así como iba ella yo le decía Madre Santísima, tú eres madre, yo confío que tú te vas a apiadar de mi hija, vas a tener compasión de su dolor y sufrimiento”, mencionó entre lágrimas.A cambio de su salud, prometió llevarla vestida de la misma Virgen en su día a Catedral, para darle gracias, y ofreció también como manda el rezo de 46 rosarios, los que representan el número de estrellas en su manto.“Desde el momento que yo le pedí a mi Madre Santísima, yo creo que obró en ella, y cuando ya preguntamos, nos dijeron que la niña estaba bien, que tenía una fisurita que le iba a sanar en dos años, pero no era de cuidado”, dijo.La pequeña, quien vistió con una túnica rosa, un manto verde con estrellas y sostenía una veladora entre sus manos, comentó que lo que más le gustaba es que la Virgen se pusiera feliz de verla y pidió a los niños “que se cuiden porque hay muchos peligros en la calle”.

