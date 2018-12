Ciudad Juárez— A un mes de que El Diario dio a conocer que miles de semanarios Cambio 16 del Gobierno estatal eran utilizados como insumos para piñatas en la tienda Materias Primas de Juárez, ayer pudo constatarse que los ejemplares continuaban en el negocio aunque aparentemente en menor medida.José Pérez Espino, director de comunicación social en la zona norte, indicó que a raíz de lo anterior se ha estado procurando la supervisión del reparto para que casos similares no se repitan. Asimismo, agregó que aún no tienen información disponible sobre si alguna persona fue detenida en consecuencia.“Obviamente se está cuidando, revisando, supervisando y verificando que se haga el reparto como debe ser”, dijo Pérez Espino.En el negocio, Alba Blancas, coordinadora del local, indicó que se trata de la misma cantidad de pacas del medio de propaganda oficial que se documentaron por El Diario desde el 15 de noviembre, únicamente que “las apilaron mejor”.–¿La persona que les ofreció los periódicos ha vuelto a ofrecerles más? “No, de hecho así como nos los trajeron así se quedó. No sé quiénes de las personas que vinieron lo acomodaron ahí. Ya no ha vuelto, que yo me dé cuenta, no (…) Yo no sé cómo es (quien trajo los ejemplares) porque yo no vi cuando trajeron este periódico. Es lo único que se ha traído”, contestó la mujer.En el primer recorrido de este medio en el local, los impresos del medio de propaganda oficial estaban ubicados al lado izquierdo de la entrada, apilados en al menos una veintena de pacas cubiertas a medias con papel acartonado, envoltorio por cuyos huecos pudo observarse el título del tabloide.El hallazgo documentado el pasado noviembre, sucedió un día después de que Antonio Pinedo, coordinador de Comunicación Social, dijo ante el Congreso que la población chihuahuense “devora” el semanario elaborado por el Gobierno estatal.No obstante sus afirmaciones, y a que las arcas estatales han destinado más de 34 millones de pesos en la impresión y distribución del periódico, se ha corroborado que los ejemplares llegan por paquetes a tiraderos de basura o terminan apilados en las oficinas de Gobierno.En entrevista, Pinedo comentó que en Ciudad Juárez se distribuyen alrededor de unos 30 mil ejemplares por semana; “son 200 en cada paca (los que se distribuyen)”, confirmó.A través de una consulta en Transparencia, El Diario pudo identificar que la persona encargada de distribuir el semanario en esta frontera es Luis Sáenz Brena, quien previamente se desempeñó como jefe de oficina del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Chihuahua (Icatech) en Juárez.