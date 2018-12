Compra el Municipio 2 camionetas blindadas

Ciudad Juárez- El Municipio adquirió dos Suburban 2017 blindadas para uso del alcalde, Armando Cabada Alvídrez y su esposa Alejandra Carrillo de Cabada, afirmó el oficial mayor, Víctor Manuel Ortega Aguilar.Agregó que las camionetas que usaban eran modelo 2010 y 2009, y que incluso en una ocasión la unidad del presidente municipal “lo dejó tirado” y tuvo que abordar una patrulla de la Policía Municipal.El costo por las dos unidades fue de 4 millones de pesos, aproximadamente, incluido el blindaje, dio a conocer el oficial mayor en entrevista.Explicó que la camioneta oficial del alcalde no es último modelo porque se consiguió a un precio más económico.“Es nueva, pero es 2017, por esa razón la conseguimos a un precio más barato, o que pasa es que los compañías que hacen los blindajes tenían un stock de unidades y éstas se les habían quedado y aprovechamos”, mencionó.Agregó que la vida de un vehículo blindado es de entre tres y cinco años. Dijo que las nuevas unidades se adquirieron hace menos de un mes.Agregó que esta compra no se licitó por seguridad.“Se reserva la información, no podemos dar a conocer el blindaje”, mencionó.La anterior camioneta del alcalde una Suburban blanca 2010 se compró al inicio de la segunda administración 2010-2013 del expresidente municipal, Héctor Murguía Lardizábal.Anterior a esa, el exalcalde José Reyes Ferriz estrenó en junio del 2008 una Suburban 2008 blindada, ocho cilindros, cuyo costo fue de más de 800 mil pesos, aproximadamente, de acuerdo con datos periodísticos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.