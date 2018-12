Ciudad Juárez- Luego de que antier un lagarto de aproximadamente un metro de largo fue avistado por elementos de Tránsito Municipal en el bulevar Juan Pablo II a la altura de Las Anitas, Efrén Matamoros, titular de Protección Civil, informó que hasta ayer no se había logrado dar con el paradero del reptil.Lo anterior a pesar de que distribuyó para su búsqueda a ocho bomberos durante cerca de seis horas en el sector donde fue visto el animal.Archivos periodísticos indican que el primer caso de este tipo en el año se suscitó el pasado mes de agosto, en donde una mujer de nombre Sheila Rosales pidió auxilio a las autoridades debido a que un lagarto intentó ingresar a su propiedad ubicada entre las vialidades Valle Versalles y Camino Viejo a San Lorenzo, en los condominios Las Palomas.Asimismo, Matamoros mencionó que –en la situación más reciente– el recorrido de los bomberos fue desde la avenida Francisco Villarreal hasta la maquiladora Bosch, pero aun así el lagarto no fue localizado.“Sigue con agua todo el canal, atraviesa Riberas del Bravo y se va al Valle. Va hasta allá hasta Praxedis, Guadalupe, todo aquello. Lo que pienso es que fue alguna mascota de alguien y se le salió como encontramos el de la casa. Se le salió una mascota a alguien y se le fue. No creo que se haya venido por el río o por las compuertas”, dijo Matamoros.Ante el hecho, se buscó establecer comunicación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a través de su vocero Abraham Jurado para conocer qué investigación ha emprendido la Profepa respecto a ambos sucesos, pero no respondió las llamadas realizadas. (Alejandro Vargas / El Diario)

