Ciudad Juárez- Tras la firma de la iniciativa para cancelar la reforma educativa, realizada ayer por el presidente Manuel Andrés López Obrador, la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte refiere que aún no se dan cambios en el actual modelo educativo.La subsecretaria, Judith Marcela Soto Moreno, dijo que la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se refiere, principalmente, a que la evaluación de permanencia del maestro no tenga consecuencias punitivas, sino que sirva para mejorar y detectar áreas de oportunidad para los docentes.El secretario de Educación Pública, quien encabeza el proceso de descentralización de la dependencia al estado de Puebla, dijo ayer a través de su cuenta en la red social Twitter, que la iniciativa de reforma constitucional a los artículos 3ro. y 73 son para hacer cambios importantes en materia educativa.“El énfasis fundamental es que las niñas, niños y jóvenes, son el centro de la atención del servicio educativo, Es la primera vez que en el Artículo Tercero aparecen las niñas, los niños y jóvenes en la historia de México”, dijo.En segundo lugar, está la revalorización del magisterio. Vamos a revalorizar social, académica y económicamente al magisterio. ¿Por qué? Las maestras y maestros de México son profesionales que realmente están trabajando, dijo.Agregó que en los últimos tres meses recorrió el país durante los foros y consultas ciudadanas.“Lo que uno descubre, ya lo sabía pero realmente me emociona, es que cuando esas maestras y maestros que saben, que tienen experiencia, que tienen pasión, que están comprometidas y esto es el 97 por ciento de todo el magisterio y hay que darles el lugar que se merecen”, expuso.Agregó que para colocar a las maestras y maestros en su lugar habrá un centro para la revaloración del magisterio para la mejora continua de la educación pública.Ayer el presidente López Obrador firmó la iniciativa para cancelar la reforma educativa y sustituir el ordenamiento actual, en el que se establece que lo fundamental es el derecho a la educación gratuita y de calidad.“La educación que no es un privilegio sino un derecho de todos: educación pública, gratuita, de calidad, en todos los niveles escolares”, dijo durante su conferencia matutina.Con esto, dijo, jamás se va faltar el respeto a los maestros.En la conferencia de prensa el presidente dijo que “en este nuevo plan educativo es importante destacar que se ha llegado a un acuerdo inicial con padres de familia y con maestros, esto es un cambio importante, una diferencia con relación a la manera en que actuaron cuando impusieron la mal llamada reforma educativa que se hizo contra la voluntad de los maestros”, expuso.“Y también mencionar que nunca, jamás se le va a faltar al respeto a los maestros, al magisterio nacional, a nuestras maestras, a nuestros maestros, como sucedió recientemente, que se dedicaron a ofender a los maestros, eso se termina, hay afortunadamente muy buenas relaciones con los maestros y con las organizaciones sindicales del magisterio”.La iniciativa será presentada en la Cámara de Diputados.Refirió que en para el nuevo plan educativo se van a destinar cada vez más recursos y que no haya rechazados, en particular en nivel medio superior y superior.“En el periodo neoliberal una de las características fue que año con año se rechazaban a miles de jóvenes que no podían estudiar, con la mentira de que no pasaban el examen de admisión sino que las universidades no tenían presupuesto para cupo”, dijo el presidente.