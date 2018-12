Urgen a disminuir gastos superfluos

Ciudad Juárez— Además de un proyecto para reestructurar la deuda pública, legisladores solicitaron disminuir “gastos superfluos”, como medida para disminuir el déficit en la entidad.Misael Máynez, diputado local del PES, se pronunció sobre la necesidad de aplicar recortes en varias áreas de gobierno al asegurar que existen muchos recursos que no se aprovechan en beneficio de la ciudadanía.“Hay muchos rubros en los cuales se puede ser mucho más eficiente como medida para subsanar la pérdida de recursos por el pago de deuda. Por ejemplo, en el caso del Fideicomiso de Puentes Fronterizos encontramos contratos con sobreprecio y eso es un área de oportunidad para ahorros”, destacó.El legislador adelantó que votará en contra de la reestructura, al no haber propuestas de ahorro y racionalidad en el ejercicio del gasto.“Me opongo a la reestructura. No han prosperado las políticas de austeridad de este gobierno cuando hay realmente muchas pareas de oportunidad para hacerlo, atraer inversión y lograr crecimiento antes que una reestructura más”, expresó.Benjamín Carrera, de la bancada de Morena, dijo que es necesario un análisis técnico de la iniciativa de reestructura pero, además, asegurar que las medidas de austeridad sean eficientemente aplicadas.“Independientemente de la reestructura, el gobierno tiene que gastar mejor y ser realmente austero, ahorrar en todos los rubros en los que necesita y donde se comprometió el gobernador”, apuntó.Afirmó que el Gobierno debe además explicar la razón por la que solicita una nueva operación de refinanciamiento cuando la reestructura anterior no arrojó los resultados esperados.El legislador pidió también precisar el monto que por comisiones se pagará a la institución que realice el proceso de reestructura, para no pagar montos exorbitantes.“A la fecha nadie nos ha dicho, por ejemplo, cuánto se le pagó a Bancomer, hay que revisar esto con toda conciencia para saber cuánto se va a gastar y no terminar pagando cantidades muy altas. La iniciativa fija el 2.5 por ciento máximo de comisiones, pero eso equivale a más de 120 millones de pesos, es muchísimo dinero”, comentó.El Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos detalla que por concepto de comisiones se pagaron a Bancomer 114.7 millones de pesos, a razón de ser el agente de la operación que refinanció créditos por más de 20 mil millones de pesos.Mientras que la diputada panista Marisela Terrazas manifestó que aprobar la reestructura significaría liberar la presión que hay en las finanzas estatales por el pago de intereses.Por ello, dijo, es una responsabilidad de los diputados locales evaluar y aprobar el proyecto del Ejecutivo. Sobre la necesidad de instaurar políticas de ahorro, Terrazas consideró que hasta el momento, el gobierno estatal ha cumplido con las medidas de austeridad anunciadas al inicio de la presente administración.“El Gobierno del Estado ha sido congruente con eso, con la reducción de la plantilla, con los ahorros del ejecutivo en compras. Solamente en el tema de las licitaciones, por ejemplo, se ha reducido de manera drástica el tema de las adjudicaciones directas”, apuntó.

