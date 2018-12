Ciudad Juárez— Los agentes de Tránsito retiraron de circulación el mes pasado 163 camiones de transporte urbano por acumular tres o más infracciones y 175 unidades con engomado rojo, dio a conocer ayer el director general de la corporación, Sergio Almaraz, en una comparecencia ante regidores de la comisión de Seguridad Pública.El funcionario explicó que el operativo de transporte público se puso en marcha el mes pasado por la “serie de fatalidades y tragedias ocurridas a partir de la prestación de este servicio”.Almaraz agregó que muchos de los camiones que fueron asegurados por los agentes de Tránsito el mes pasado no traían placas ni seguro y los choferes no estaban autorizados por el Estado para prestar el servicio.El regidor coordinador de la comisión de Seguridad Pública, Alfredo Seáñez Nájera, dijo que los ruteros regularmente manejan mal, y además no respetan las paradas para levantar o bajar pasajeros, “y se paran dónde quieren”.“Y lo hacen, y hasta se ríen de la persona que les llama la atención, se ponen a veces hasta violentos, y hay lugares especiales donde hay acotamientos, no los respetan y prefieren quedarse en la línea, y ahí levantan a la gente, y los que venimos atrás regularmente siempre estamos molestos”, mencionó.Almaraz dio a conocer también en la reunión de la comisión, que durante noviembre se detuvo y mandó al Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), a 322 conductores en estado de ebriedad, en operativos.Aparte a 192 que fueron detectados en la calle por los agentes de vialidad.El director general de Tránsito dijo que los operativos antiebrios se realizan de jueves a domingo, de jueves a sábado son nocturnos y los domingos, vespertinos.Aseguró que la corporación cuenta con diez alcoholímetros para detectar el estado de ebriedad de los guiadores, los cuales aseguró están certificados. [email protected] edaccion.diario.com.mx

