Ciudad Juárez— Para atender “los más de 100 mil espacios de cuidado infantil que faltan en la ciudad”, la Secretaría de Desarrollo Social del Estado presumió la remodelación de 22 casas de cuidado diario que darán atención, alimentación y salud a hijos de madres trabajadoras por precios menores a los solicitados en guarderías.En entrevista, Víctor Quintana Silveyra, secretario de la dependencia, dijo que cada una albergará aproximadamente 20 niños. Dijo que para Ciudad Juárez se planean otras 20 casas de cuidado que serán habilitadas –con una inversión de entre 150 a 200 mil pesos cada una– posiblemente en enero próximo.“Con esas casas cubrimos casi 3 mil niños en Juárez pero el rezago es tremendo (…) La falta de cuidado infantil es un problema grueso porque los niños que no son cuidados tienen más vulnerabilidad a la violencia, a las adicciones, a no terminar la escuela. Está demostrado que los niños entre más cuidados tengan, tienen más éxito en la escuela, se embarazan las niñas menos temprano y prosiguen sus estudios sin caer en manos de la delincuencia. Por eso tenemos que ampliar los espacios de cuidado”, mencionó el funcionario.Continuó: “Nosotros estamos apoyando diversos modelos de cuidado. Casas de cuidado es el que primero se ofreció, por eso entramos con ellos. Después surgieron los centros de bienestar infantil. Las ventajas que estos modelos tienen es que están cerca de las viviendas de la gente, no tienen que recorrer grandes espacios. Son espacios que no salen tan caros como una guardería. Una guardería cuesta cerca de 15 millones de pesos, la inversión”.El secretario mencionó que los precios mensuales por el cuidado infantil que tendrán las casas de cuidado serán de aproximadamente mil 500 pesos por niño, mientras que en una guardería la tarifa oscila los 3 mil 400 pesos al mes por infante.“Es en las propias casas de las señoras que acondicionan un espacio de acuerdo a las especificaciones de seguridad y de sostenibilidad que nosotros damos, ahí trabajan con los niños. Los centros de bienestar no son en las casas de las señoras, son en locales especiales adaptados de una manera también muy cuidadosa. La semana que entra espero que podamos dar el banderazo a 45 centros de bienestar infantil digamos en su remodelación o equipamiento”, comentó.Las casas de cuidado están ubicadas en zonas vulnerables de la ciudad, al suroriente y norponiente de Juárez, por lo que el funcionario comentó que se espera que el próximo año se entreguen algunas becas de un promedio de 800 pesos por mes para facilitar el acceso de los niños.

