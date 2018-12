Identifican a 3 instigadores de revuelta en Tránsito

Ciudad Juárez— Un agente de Tránsito que fue dado de baja de la corporación porque fue sorprendido recibiendo dinero de un ciudadano, otro que estaba incapacitado, por lo que no debía presentarse a laborar y uno más que renunció a la corporación, fueron los principales instigadores en la revuelta del 27 de noviembre contra el director de la corporación, dio a conocer el mismo titular, Sergio Almaraz Ortiz.En una reunión con los regidores de la comisión de Seguridad Pública el funcionario mostró una extracción de un video de tres minutos en el que se muestra a los agentes que lo intentaron sacar por la fuerza de las instalaciones de Tránsito.Almaraz dijo que mientras se realiza el proceso para darlos de baja de la Dirección General de Tránsito, están suspendidos, al igual que otros 38 agentes, quienes están recibiendo el 30 por ciento de su salario.El funcionario explicó que ese día se dio una amenaza por la frecuencia de radio de la corporación, en la que se escuchó que iban a balacear su casa y que iban a atacar a los agentes que están en los cruceros.Agregó que esa amenaza “simulada” fue con la intención de que se retirara a los agentes de la vigilancia en los cruceros, ya que eso había generado molestia entre los elementos.Ortiz explicó que uno de los oficiales instigadores fue identificado como Pedro Javier Bernal Lugo, quien en el 2008 fue sancionado también por participar en la revuelta contra el director de Tránsito de entonces, Gonzalo Díaz Rojero.Además, Pedro Javier tenía siete incapacidades vigentes desde el 17 de octubre del 2018 por problemas en la rodilla, ese día portaba el uniforme, y no podía estar prestando servicio.Otro es Roberto Carlos Gracia Martínez, quien no traía uniforme, pero en cierto momento de la insubordinación se coloca una capucha, y él fue separado de su cargo en agosto del 2018 porque fue videograbado por un ciudadano cuando recibía dinero de un conductor.El tercero es Abraham Sánchez Rodríguez, quien tiene suscrita desde el 22 de noviembre 2018 una renuncia voluntaria, y ese día ya no era agente de Tránsito. “Hay un nivel de trabajo importante en la institución, y esa la era la condición fundamental por la que ellos no querían prestar el servicio”, comentó Almaraz.

