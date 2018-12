Ciudad Juárez— Alumnos del jardín de niños Francisco Villa recibieron ayer pláticas sobre salud dental impartidas por odontólogos que pertenecen al Fondo Unido Chihuahua A.C.En la plática se les habló a los niños sobre la forma correcta de cepillarse los dientes y les entregaron un paquete para la higiene bucal.Kevin Reynosa Silva, cirujano dentista, quien orientó a los niños sobre la salud dental, dijo que en la edad prescolar se deben comer verduras y frutas duras que ayudan al crecimiento óseo y dental.Las verduras que tienen esa característica son la papa, zanahoria, brócoli y el apio, en especial crudo y la manzana que es una de las frutas que tiene poca azúcar.Agregó que la alimentación ha cambiado mucho, y los padres de familia prefieren darles a los hijos alientos blandos o con azúcar.“El esmalte de los niños en los dientes es muy débil y por lo general el papá no los vigila y no los están revisando, de preferencia deben de tomar jugos naturales y mucha agua por que la azúcar para los niños es más dañina”, agregó Reynosa.Agregó que les provoca caries rampante o caries de biberón que es cuando les dejan el biberón toda la noche a los niños y les desmineraliza más rápido el esmalte.“Los padres están desinformados y no llevan a los niños al dentista porque piensan que tienen dientes de leche y les van a salir dientes nuevos, pero si el diente temporal es una guía y si está dañado, esa infección se va a pasar al diente permanente, especialmente a los de atrás y se pueden perder, y esto genera un espacio en donde se amontonan las otras piezas, por eso salen chuecos”, comentó.Reynosa enfatizó en que es obligación llevar a sus hijos a una revisión al dentista dos veces al año.

