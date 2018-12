Recorridos militares dividen opiniones

Ciudad Juárez- Opiniones encontradas tuvieron ayer ciudadanos de la zona Centro por los recorridos que soldados del Ejército Mexicano, acompañados de la Policía Federal, realizaron entre las vialidades Juan Mata Ortiz y Fray García de San Francisco.Habitantes del sector fueron entrevistados por El Diario. Mientras algunos manifestaron sentirse más seguros, otros tantos como María Guadalupe Anguiano dijeron que únicamente se trata de una simulación de seguridad, ya que las cosas seguirán igual.“Para mí, pues pobrecitos (los soldados) pero no hay nada que detenga la inseguridad y la violencia. No sé a qué se deba que entre más (elementos) hay más muertes. El tráfico de drogas no se acaba, todo eso no se acaba”, dijo la mujer.Continuó: “No, no (no me siento segura) porque también a ellos les llegan (los delincuentes) por donde menos piensan y también uno la lleva porque hay balaceras que no sabes ni de dónde van a llegar (…) Quiten la violencia ya, tantas muertes, las drogas, no sé porque no se acaba”.A su vez, Paloma Ávila comentó que se siente más segura por la presencia de los elementos: “así nos cuidan más y nos sentimos más seguras”, indicó.Por su parte, otra mujer que se negó a brindar su nombre comentó –mientras estaba al interior de su vivienda observando la presencia de soldados y federales a través de las rejas de su puerta frontal– que sí se siente más protegida.“Es que hay muchos malandros por acá. Nomás sé que hay muchos malandros. A la mejor sí (se puede desatar la violencia nuevamente) pero me siento bien, tranquila”, señaló.Carmen Chávez, quien vende ropa fuera de su vivienda, señaló que espera que los elementos se dirijan con respeto hacia la ciudadanía, ya que por su parte –dijo– ofrecerá lo mismo a los soldados.“Ya tiene uno miedo. Yo soy una mujer sola y tengo que trabajar. Me quito el sombrero por los soldados pero con tanta delincuencia que hay… a mí hace poco me llegó aquí uno (un delincuente) a pedirme dinero pero le dije que no tengo. Pero alguien de los vecinos se dio cuenta y lo echaron a corridas”, mencionó.“Pienso que con el arribo de los soldados va a disminuir la violencia”, puntualizó la ciudadana.