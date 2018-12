Desertan 40 mil de la prepa

Ciudad Juárez— Cerca de 40 mil estudiantes desertaron de la preparatoria y declinaron continuar con sus estudios por diversos motivos como la falta de recursos económicos, la dispersión urbana o un embarazo.Este fenómeno se da en la zona norte del estado de Chihua-hua, que abarca los municipios de Guadalupe, Praxedis G. Guerrero, Juárez, Janos, Ascensión, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes.Son mujeres y hombres en edades de los 15 a los 18 años que en los últimos años abandonaron sus estudios y los que, sin precisar un número exacto, se incorporaron al mercado laboral.El reto ahora es lograr que estos jóvenes consideren retomar sus estudios a través del sistema de educación abierta y cursen su educación media superior; tal vez así busquen incorporarse a una universidad, plantea Judith Marcela Soto Moreno, subsecretaria de Educación y Deporte en la Zona Norte.“Sólo en preparatoria estamos dando cobertura al 60 por ciento de los jóvenes que tendría que estar en la escuela. ¿Cuántos son? En el Sistema de Educación Medio Superior aquí en la Zona Norte tenemos aproximadamente 120 mil muchachos, estamos hablando más o menos de 40 mil jóvenes que se nos quedaron fuera”, dice.“Esta estadística de cuántos jóvenes no están yendo a preparatoria porque no pidieron hacer un examen de admisión, yo calculo que en la Zona Norte, que abarca el Valle, Janos, Ascensión, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Juárez, son aproximadamente 40 mil los muchachos que no están solicitando el servicio educativo”, precisa.En una cifra menor, cerca de 4 mil 700 egresados de secundaria fueron rechazados el pasado ciclo escolar de las diversas preparatorias públicas por carecer de espacios, un fenómeno que aumentará de no ser construidos más planteles o bien, ofrecer modalidades de estudios como la preparatoria abierta.“Miguel”, nombre ficticio del adolescente de 15 años que aceptó ser entrevistado, terminó la primaria tres años atrás y decidió hacer una pausa en sus estudios para trabajar.Apenas cumplía los 12 años y empezó a ganar dinero haciendo mandados con sus vecinos, empaquetando mercancías en los centros comerciales, lavando autos y finalmente tuvo un empleo semifijo en una tienda de conveniencia.A pesar de su minoría de edad se le permite trabajar en el negocio dedicado a la venta de bebidas alcohólicas, de las que predominan en la colonia Ampliación Felipe Ángeles.“Yo decidí dejar de estudiar, quería dinero”, dice Miguel, quien asegura destinar su salario para comprarse su ropa y darle un poco a su madre.Aunque la familia de Miguel no lo presionó para regresar a cursar la secundaria, el factor económico es lo que ahora lo obliga a regresar a la escuela, pues en la mayoría de los trabajos que ha pedido le exigen el certificado de secundaria como mínimo grado escolar cursado.“Voy a estudiar la secundaria abierta en el Centro de Desarrollo Comunitario Felipe Ángeles y también quiero terminar la preparatoria. Yo no sé qué estudiaré de más grande, pero sí me gustaría hacer una carrera”, reflexiona el menor que salió de la tienda a tomar un poco de sol y calentar su cuerpo unos minutos.El centro comunitario ofrece la primaria y secundaria abierta a mayores de 15 años a través del Instituto Chihuahuense de Educación para los Adultos (ICHEA) y cuenta con acceso gratuito a computadoras e internet.En la ciudad son 13 los centros comunitarios que ofrecen este servicio de secundaria y preparatoria abierta.Para la titular de la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, en preescolar, primaria y secundaria, la deserción escolar está dentro de un rango “aceptable”.“Entre un tres y cuatro por ciento de los niños que debería estar en la escuela no están yendo a clases, pero más que nada por decisión de sus padres”, expone.En el nivel básico cursan el preescolar 40 mil 832 niñas y niños, mientras que 172 mil 056 estudiantes asisten a primaria y 77 mil 110 van a secundaria en la Zona Norte. Hablar de un tres por ciento de niños que por alguna circunstancia no están en la escuela, representa aproximadamente a 8 mil 699 desertores.Para la responsable del sistema educativo en la Zona Norte, el principal problema de deserción escolar es entre secundaria y preparatoria.“Si se nos empieza a complicar y en Ciudad Juárez se hace más grave, es en el salto de secundaria a preparatoria y de los que logran llegar a preparatoria de primer y segundo semestre al tercero y cuarto semestre tenemos una baja importante”, plantea.La edad escolarizada regular de las alumnas y alumnos que este ciclo escolar no ocuparon una banca en una escuela pública oscila entre los 15 y los 18 años, precisa.Como ejemplo plantea que en el ciclo escolar 2016-2017 cuatro mil 700 estudiantes solicitaron su examen de admisión, lo presentaron y no hubo lugar para ellos en las preparatorias de la ciudad.“Nos enfrentamos a una crisis importante de carencia de espacios en escuelas públicas donde vimos que, a pesar de tener cubierta la demanda a nivel estatal, en Juárez teníamos 4 mil 700 jóvenes que no encontraron espacio a la hora de presentar su examen de admisión pero no tuvieron oportunidad de incorporarse a ninguno de los subsistemas Conalep, Cecytech, Colegio de Bachilleres o CBTIS”, dice.Para atenderlos se buscó la apertura de espacios en las escuelas e incluso se otorgaron becas para que acudieran a escuelas preparatorias particulares, aun así cerca de mil estudiantes se quedaron fuera.En municipios como Juárez la demanda educativa de preparatorias se satisface en un equilibrio entre educación pública y privada con preparatorias que ofrecen costos accesibles, aunque no para todos, menciona.“Chihuahua, por ejemplo, de cada 10 estudiantes que cursan la preparatoria ocho están escuela pública y dos en privada. En Juárez de cada 10 alumnos seis están en prepa pública y cuatro en privada”, expone Soto MorenoDiana es una de las estudiantes que formará parte de la primera generación de egresados del telebachillerato “Víctor Hugo Rascón Banda” que recién inició actividades en el fraccionamiento Riberas del Bravo.La adolescente concluyó la secundaria y su madre no logró pagar su inscripción en el Cecytech número 7 de San Isidro, la opción educativa más cercana a su casa en Riberas, por lo que la apertura del telebachillerato le permitió retomar sus estudios.Otras escuelas preparatorias fueron construidas en el espacio que se conoce como Ciudad Universitaria y los traslados de los alumnos son complicados por el mal servicio del transporte público, aun cuando residen al suroriente de la ciudad.“Algo que nos afecta mucho es la dispersión geográfica de la ciudad. Tenemos opciones de preparatorias que tienen espacios para recibir a los jóvenes, pero están ubicadas en zonas donde no están fácil transportarse hasta allá”, dice Judith Marcela Soto Moreno.Esas escuelas, plantea, fueron edificadas donde no hay la población requerida para sostener un plantel y “tenemos que llevar estudiantes de otros lados”.Para Soto Moreno, la economía familiar es otro factor que incide en la deserción escolar.“Un factor es que la familia batalla económicamente, si un muchacho de 16 años –que generalmente es cuando empieza la prepa– ya puede conseguir empleo y aportar a la familia, le piden que trabaje”, refiere.“Los padres no empujan mucho a los muchachos a que continúen estudiando, en esta creencia de decir que a la mejor su fortaleza no es la escuela sino el trabajo interrumpiendo así un proceso de desarrollo, de crecimiento cognitivo, de fortalecimiento de personalidad, habilidades, etcétera”, plantea.Otro factor importante por el que los estudiantes ya no se sienten cómodos en la preparatoria es que siempre había una falta importante de vinculación entre la vida real y lo que está estudiando en la escuela.“Muchas veces llegan a una preparatoria aburrida, que las clases no tienen nada que ver con las experiencias que le ofrece la calle, no hablo de experiencias negativas de delincuencia, sino el transcurso de la vida, no se parece nada a lo que ve en el aula, por eso fortalecimos a partir del ciclo escolar pasado proyectos de vinculación en las prepas”, explica.