Marchan contra cobro de estacionamientos

Ciudad Juárez— “¡No al pago, no a la negociación!”, gritaron ayer por la mañana decenas de personas que en caravana se dirigieron hasta el centro comercial Las Misiones como manifestación contra el cobro de estacionamiento que dicha plaza busca implementar a inicios del año entrante.Con las intermitentes de sus automóviles encendidas, y leyendas que indicaban “no al cobro de estacionamiento” en los vidrios, los manifestantes emprendieron su rumbo desde la Mega Bandera de El Chamizal a las 10: 30 de la mañana.En su ruta, los guiadores atravesaron las vialidades Costa Rica, López Mateos, Paseo Triunfo y Ejército Nacional hasta arribar a la plaza Las Misiones. Una vez ahí, se estacionaron a un costado del bulevar Teófilo Borunda y sobre la banqueta mostraron mantas que decían “Defiende tu derecho” y “No al pago de estacionamiento de centros comerciales, de servicios industriales y hospitales”.“Nosotros no debemos dejarnos. Somos más y somos más fuertes. No queremos pagar ni un cinco. Nosotros pedimos no pagar nada porque así está establecido en la ley.“Nada de que el presidente hizo negociaciones (para bajar las tarifas). Él mismo en sus campañas nos prometió que no se iba a pagar. Queremos que cumpla su palabra. No vamos a pagar el estacionamiento en ningún lugar”, dijo Martha Martínez.Alicia Domínguez indicó: “los empresarios que tienen un negocio, tienen que proporcionar estacionamiento a sus clientes (...) Para dar permisos comerciales tienen que dar estacionamiento. Entonces, ¿dónde está la ley?”.“Consideramos que el cobro de estacionamiento no tiene sentido (…) Los que vamos una vez al día somos los más afectados. No tiene sentido. Eso (el cobro de estacionamiento) va a perjudicar a los negocios porque muchos vamos a dejar de ir porque no nos parece justo. Un centro comercial debería tener lugares de estacionamiento para poder funcionar bien”, señaló a su vez Leo Fuentes, cliente del gimnasio de Misiones.Odilón Márquez, representante legal del Observatorio Binacional para tu Salud Biopsicosocial, indicó que es necesario que más personas se sumen a la presión contra los cobros de estacionamiento.Asimismo, algunas personas se acercaron con él para firmar la denuncia de acción colectiva que el abogado espera llevar a los juzgados federales para intentar dar vuelta atrás al cobro de estacionamiento.