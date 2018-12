Sí fue una confusión: hermana de Hiram

Ciudad Juárez— Hasta ayer no había personas detenidas en relación al homicidio del político juarense Hiram Apolo Contreras, ocurrido la tarde del pasado viernes, y las investigaciones de la Fiscalía reforzaban la hipótesis de que fue confundido, de acuerdo con César Augusto Peniche, fiscal general del Estado. La familia coincidió con esta hipótesis.“Sí fue una confusión… él andaba perdido, siempre se perdía y dio varias vueltas por el mismo sector… estaba buscando delegados para que lo apoyaran; sólo eso encontró la Policía en el carro, cartas del PAN donde invitaba a la gente a votar por él”, comentó ayer Xóchitl Contreras, hermana de la víctima, para quien la principal línea de investigación, de que fue tomado por otra persona, tiene sentido.Cercanos a la indagatoria ministerial dijeron a El Diario que Hiram Contreras habría llamado la atención de sus verdugos al circular varias veces por el sector que no conocía, en el suroriente, donde días antes de su homicidio la Policía Municipal realizó acciones de inteligencia para detener a traficantes de droga que pertenecen al Cártel de Sinaloa.El jueves 6 de diciembre, un día antes del incidente en que perdiera la vida de varios disparos el panista de 49 años, a bordo de un auto negro con polarizado excesivo, los agentes municipales culminaron con éxito su investigación y detuvieron a dos personas de ese cártel y 60 paquetes de mariguana, en dos hechos por separado.La información se corroboró con dos comunicados oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) que refieren haber detenido 24 horas antes del homicidio de Hiram Apolo Contreras, a Enrique L.C. y a Miguel Abraham S.N., con 25 y 35 paquetes de mariguana, respectivamente.Ambos refirieron a la Policía pertenecer al Cártel de Sinaloa, informó la SSPM y aseguró que las detenciones se dieron luego de labores de inteligencia en las colonias Parajes del Sol y Jardines de Santa Mónica, la primera de ellas ubicada en el sector donde fue agredido el político un día después.Ayer el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dijo a El Diario que no había personas detenidas con relación al asesinato de Contreras Herrera.Comentó que la SSPM detuvo el mismo viernes 7 de diciembre, horas después de este homicidio, a cinco personas ligadas al grupo delictivo “Aztecas-Línea”, pero no hay elementos para vincularlos al crimen de Hiram, aseguró.Esos cinco detenidos tienen relación con una agresión a disparos contra policías municipales, que está ajena al atentado contra el político del PAN, afirmó Peniche.Comentó que se fortalecía la teoría de que la víctima de homicidio había sido confundido, pero “sólo es una de las principales hipótesis, no hay nada concluyente”, expresó.Peniche dijo que la investigación hasta ayer revisaba el entorno donde se desenvolvía Hiram Contreras y que no se encontró nada que suponga que había recibido amenazas.Adelantó que será llamado a comparecer ante el Ministerio Público Héctor Hernández, compañero de fórmula de Hiram Contreras para dirigir el Comité Municipal del PAN, para tomarle una declaración a detalle sobre la versión que hizo pública en el sentido de que la víctima había sido amenazada, ya que no hay elementos para suponer eso, dijo Peniche.Xóchitl Contreras, también activa militante panista, comentó ayer a El Diario durante el velorio de su hermano, que el día del homicidio ella acompañaría a Hiram para hacer proselitismo a su favor entre los delegados del PAN a efecto de que se decidieran por Hiram en la contienda interna que se celebra el próximo domingo.Por alguna razón no lo acompañó pero dijo que el polarizado del auto en que viajaba tuvo que ver en la posible confusión que se dio.Según lo comentado por Xóchitl, Hiram no conocía la zona donde buscaba la dirección de algunos delegados del PAN que viven por ese sector, por lo que dio varias vueltas que habrían llamado la atención de algunas personas.Hiram fue asesinado de varios disparos en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lucero de la colonia Parajes del Sol, a las 14:40 horas del viernes cuando circulaba a bordo de un Nissan Máxima negro con matrículas nacionales y otro vehículo se le emparejó cuyos ocupantes le dispararon de forma certera.La Fiscalía Zona Norte informó que se colectaron en el lugar del crimen 10 casquillos 9 milímetros y seis de calibre .45.Ayer durante el velorio amigos del político dijeron que fue una persona honesta que toda su actividad cotidiana la ventilaba en la red social de Facebook y dudaron en que manejara alguna situación oculta.“Era muy gente, no tenía dinero, se apoyaba vendiendo uno o dos carros que traía de El Paso, muy raza, muy de familia y muy preocupado por aportar algo positivo para la ciudad”, dijo uno de sus amigos personales en la funeraria Perches, donde era velado el cuerpo de Hiram; en ese lugar sus tres hijos y la familia recibían las condolencias.Miguel Abraham S. N., de 18 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud la tarde del jueves 6 de diciembre, en las calles Palacio de Mitla y Humariza, en la colonia Parajes del Sol, a escasas 10 cuadras de donde un día después fue asesinado Contreras Herrera.La SSPM informó que Miguel Abraham estaba a bordo de un vehículo Cadillac SRX, color blanco donde la Policía aseguró 35 paquetes de mariguana de una libra cada uno y un arma de fuego calibre 9 milímetros.Enrique L. C., de 30 años fue detenido esa misma tarde a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban, color gris, que circulaba en las calles Misión Diego de Alcalá y Misión Santa Clara en la colonia Jardines de Santa Mónica llevando a bordo 25 paquetes de mariguana con un peso aproximado de una libra cada uno.Las detenciones se dieron a conocer en comunicados de la SSPM donde se destacó que los aseguramientos de droga se dieron al montar operativos de inteligencia al conocer actividades del Cártel de Sinaloa y que la droga tenía como destino Estados Unidos.• Hiram Contreras fue asesinado de varios disparos en el cruce de las calles Ramón Rayón y Lucero de la colonia Parajes del Sol, a las 14:40 horas del viernes• Circulaba a bordo de un Nissan Máxima negro con matrículas nacionales y vidrios polarizados• Otro vehículo se le emparejó y los ocupantes le dispararon de forma directa